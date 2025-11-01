Dolcissima, il Lungomare di Salerno regno dei golosi

Il tradizionale taglio del nastro con l’assessore comunale Alòessandro Ferrara e poi il lungomare di Salerno è diventato dolcissimo. Nel lungo e magico fine settimana che celebrerà Halloween ed Ognissanti il Lungomare di Salerno diventerà il regno dei golosi. Fino a domenica infatti, all’altezza di Santa Teresa, ha preso vita “SALERNO Dolcissima”. Alla sua terza edizione, l’evento rientra nelle tappe itineranti del progetto di Choco Italia, con l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sul cioccolato artigianale e portare nelle più belle città italiane artigiani e produttori italiani. Dalle 10 a mezzanotte sarà possibile passeggiare attraverso il mercatino e vivere una serie di attività collaterali pensate per divertire grandi e piccini, in un clima familiare e spensierato. “Salerno Dolcissima” è promossa dalla CNA Salerno, organizzata e realizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Salerno della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way. “Mescoliamo gli ingredienti che più ci piacciono: buona materia prima, artigiani di talento, produttori di qualità, esperti del settore, artisti ed animatori. È così che otteniamo la migliore formula per un evento adatto a tutta la famiglia. Perfetto per fare una spesa consapevole, conoscere la filiera del cacao, ma anche per assistere a laboratori golosi e spettacoli divertenti. Salerno Dolcissima si conferma un evento che rende la città campana ancora più attraente. D’altronde domenica pomeriggio cercheremo di superare un record mondiale, la tavoletta più lunga al mondo prenderà vita sotto i nostri occhi, non vediamo l’ora! Ringraziamo il sindaco Vincenzo Napoli e gli assessori Alessandro Ferrara e Dario Loffredo per la disponibilità che dimostrano ogni volta verso questo progetto”, sottolinea il presidente dell’Associazione Italia Eventi, Giuseppe Lupo. Dopo il via ufficiale subito una bella iniziativa: la fabbrica del cioccolato a cui hanno partecipato le scuole di Salerno