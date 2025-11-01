Dolcissima, il Lungomare di Salerno regno dei golosi - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Encomio per i Vigili del Fuoco di Sarno
Dolcissima, il Lungomare di Salerno regno dei golosi
Cavese, pari in rimonta a Picerno
Test nucleari Usa, esperti: per la ripresa ordinata da Trump ci vorranno anni e milioni di dollari
Salerno

Dolcissima, il Lungomare di Salerno regno dei golosi

  • Novembre 1, 2025
  • 0
  • 93
  • 2 Min Read
Dolcissima, il Lungomare di Salerno regno dei golosi

Il tradizionale taglio del nastro con l’assessore comunale Alòessandro Ferrara e poi il lungomare di Salerno è diventato dolcissimo. Nel lungo e magico fine settimana che celebrerà Halloween ed Ognissanti il Lungomare di Salerno diventerà il regno dei golosi. Fino a domenica infatti, all’altezza di Santa Teresa, ha preso vita “SALERNO Dolcissima”. Alla sua terza edizione, l’evento rientra nelle tappe itineranti del progetto di Choco Italia, con l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sul cioccolato artigianale e portare nelle più belle città italiane artigiani e produttori italiani. Dalle 10 a mezzanotte sarà possibile passeggiare attraverso il mercatino e vivere una serie di attività collaterali pensate per divertire grandi e piccini, in un clima familiare e spensierato. “Salerno Dolcissima” è promossa dalla CNA Salerno, organizzata e realizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Salerno della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way. “Mescoliamo gli ingredienti che più ci piacciono: buona materia prima, artigiani di talento, produttori di qualità, esperti del settore, artisti ed animatori. È così che otteniamo la migliore formula per un evento adatto a tutta la famiglia. Perfetto per fare una spesa consapevole, conoscere la filiera del cacao, ma anche per assistere a laboratori golosi e spettacoli divertenti. Salerno Dolcissima si conferma un evento che rende la città campana ancora più attraente. D’altronde domenica pomeriggio cercheremo di superare un record mondiale, la tavoletta più lunga al mondo prenderà vita sotto i nostri occhi, non vediamo l’ora! Ringraziamo il sindaco Vincenzo Napoli e gli assessori Alessandro Ferrara e Dario Loffredo per la disponibilità che dimostrano ogni volta verso questo progetto”, sottolinea il presidente dell’Associazione Italia Eventi, Giuseppe Lupo. Dopo il via ufficiale subito una bella iniziativa: la fabbrica del cioccolato a cui hanno partecipato le scuole di Salerno

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017