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Elena Sofia Ricci: “Ho rischiato di morire per il lavoro, ora metto me stessa al primo posto”

  • Novembre 8, 2026
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Elena Sofia Ricci: “Ho rischiato di morire per il lavoro, ora metto me stessa al primo posto”

(Adnkronos) –
“Ho rischiato di morire sul set”. Elena Sofia Ricci ha messo a repentaglio la propria salute per il lavoro. Ospite oggi a Verissimo, l’attrice ha parlato per la prima volta pubblicamente della disavventura e della “bella lezione dalla vita”. 

“Io ero abituata a lavorare qualsiasi cosa accadesse. Solo che nel 2021 ho avuto un problema molto grave alla colonna vertebrale, una cisti enorme. Stavo finendo paralizzata, ma dovevo finire la serie. Obbligavo il mio neurochirurgo a trovare una soluzione per farmi finire il set, lui mi diceva che ero una pazza”, ha raccontato. “Mi sono imbottita di tutti i farmaci possibili. L’ultimo giorno sono arrivata sul set che ero gialla. Ho finito le ultime scene e di corsa mi hanno portato in clinica, dove sono rimasta ricoverata per un mese. Per non bloccare la serie non mi sono operata come avrei dovuto e mi sono procurata tre ascessi al fegato. Stavo andando incontro a un importante attacco di setticemia”, ha spiegato Ricci.  

Un’esperienza che l’ha segnata profondamente, che ha rappresentato un punto di svolta nella sua vita: “Io stavo mettendo avanti tutto a me stessa, anche la mia salute. È stato un punto di non ritorno”. L’attrice è riuscita a superare il grave problema di salute: “Mi sono fatta un mese con tre flebo al giorno, poi sono guarita, mi sono operata alla schiena e ora sto bene. La vita mi ha dato una bella lezione. Il corpo parla sempre e se tu non lo ascolti non va bene”.  

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