Eicma, Salvini: “Numeri eccellenti alla faccia di Bruxelles che ci vorrebbe a piedi”

(Adnkronos) – “È un orgoglio avere la fiera più importante al mondo sulle due ruote. Numeri eccellenti, una fiera che sta crescendo, centinaia di migliaia di visitatori e soprattutto centinaia di migliaia di posti di lavoro. Alla faccia di qualcuno che a Bruxelles, nel nome dell’ideologia pseudo green, ci vorrebbe tutti a piedi o in monopattino”. Lo ha detto il ministro a Infrastrutture e Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, all’inaugurazione dell’Eicma, a Milano.

“L’Italia è un brand, un esempio di innovazione, di sostenibilità vera a livello mondiale – ha aggiunto -. È il salone dei record. Da ministro dei Trasporti spero che vengano tanti ragazzi”.

Salvini si è detto “contento” perché “stiamo investendo decine di milioni di euro per cambiare i guardrail, mettendo i guardrail salvavita per gli automobilisti, per i motociclisti, per evitare l’effetto ghigliottina. Quindi anche sul fronte sicurezza stiamo cercando di fare il nostro”.

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