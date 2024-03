Ecco la Salerno dimenticata

La Salerno dimenticata. Forse, basterebbe questa frase per riassumere le condizioni di degrado in cui versano alcune strade cittadine del capoluogo di provincia. Sicuramente, la grande responsabilità viene dai cittadini, molti dei quali non rispettano le norme basi del vivere civile ma gran parte della colpa non può che essere dell’amministrazione comunale che, probabilmente, non mette in campo ogni azione utile. Così, da via Roma al centro storico, lo scenario sembra essere quasi lo stesso tra beni sfregiati, rifiuti lasciati in strada dai cittadini, manutenzione totalmente assente. A denunciare questa situazione di degrado il comitato di quartiere Salerno Mia ma, purtroppo, non è solo in pieno centro cittadino che si registra questo disagio. Nella zona orientale, più precisamente a Pastena, nel tratto di verde che separa la scuola Galileo – Di Paolo vi è una situazione di imbarazzante degrado che potrebbe essere pericoloso anche per gli studenti che ogni giorno si recano a scuola. Quello che poteva essere un piccolo ma grazioso giardinetto è diventato una discarica a cielo aperto, con rifiuti di ogni genere, avanzi di cibo, siringhe verosimilmente provenienti da tossicodipendenti e così via. Da tempo in zona si richiede una maggiore presenza di forze dell’ordine ma ad oggi nulla è cambiato e le zone che dovrebbero essere maggiormente valorizzate finiscono nel dimenticatoio di un’amministrazione che non sembra avere particolare interesse verso il decoro urbano e la tutela del verde pubblico. e.n