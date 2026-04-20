Ecco i candidati delle liste di De Luca

di Erika Noschese

Sono sette le liste a sostegno del candidato sindaco Vincenzo De Luca, che sarà appoggiato da A Testa Alta (la lista che sostituisce Campania Libera), Salerno per i Giovani, Progressisti per Salerno, Davvero Ecologia e Diritti, Insieme per Salerno, Cristiani Democratici e Avanti Salerno Psi. Le liste storiche di riferimento deluchiano sono ormai quasi complete, con poche caselle ancora da riempire. Tra i candidati di A Testa Alta figurano la vicesindaca uscente Paky Memoli, l’assessore al Turismo uscente Alessandro Ferrara, Marcello Murolo, nipote di Mimmo De Maio (che ha scelto di non ricandidarsi), l’avvocato Rosaria Striano, Giuseppe Zullo, il consigliere uscente Salvatore Telese, Fabio Piccininno, Debora Quaranta, Pasquale Criscito, Matteo Voccia, Luca Giannattasio, Sara Costante, Nicola Pastore, Saturnino Mulinaro, Loredana Gasparri, Pina Esposito, Carminia Marina Ingenito, Felice Santoro, Deborah Capuano e Chiara Di Napoli. Per Salerno per i Giovani sono in campo l’assessore uscente Paola Di Roberto e i consiglieri uscenti Horace Di Carlo, Gianluca Memoli e Fabio Polverino. Tra le new entry, invece, Marco Mazzeo, Enzo Gallo, Samson Neculai, Carmen Tisci, Gianpietro Pastore, Gianni Fiorito, Umberto Caso, Antonio Luca De Rosa, Matteo Perruso, Mimmo Napoli, Raffaella Cilumbriello, Alfonso Pagano, Laura Sapere e Italia Di Tella. Quasi completa anche la lista Progressisti per Salerno, che schiera l’assessore uscente Dario Loffredo e i consiglieri uscenti Luca Sorrentino, Antonio Fiore, Alessandra Francese, Eva Avossa, Angelo Caramanno e Vittoria Cosentino. Tra gli assessori uscenti spicca anche Rocco Galdi, mentre tornano in campo Nino Savastano e Veronica Mondany (già consigliera comunale in quota Psi). Completano il quadro Massimo Ronca, Annarita Coscarelli, Caterina Verrone, Vincenzo D’Amato, Teresa Senatore, Enzo Marra, Valeria Caggiano, Fiorinda Stieven, Adriana Amendola, Oscar Adinolfi, Alfonso Sparano, Barbara Scuoppo, Chiara Tancredi, Angelo Somma e Titti Ferraioli. Work in progress per Davvero Ecologia e Diritti, che riparte dal consigliere uscente Antonio Carbonaro e ufficializza le candidature di Giacinto Iannuzzi, Eugenio Gammaldi, Gerardo Del Guacchio e Maria Marsicano. Tra le novità figura Cristiani Democratici, lista nata da Giuseppe Zitarosa, Barbara Figliolia e Gaetana Falcone dopo l’addio ai Popolari e Moderati di Armando Zambrano. In lista: Ima Caracciuolo, Rosaria Petrosino, Ivan Petrosino, Giovanni D’Avenia, Anna Maria Cerrato e Sonia Napoli. Per Avanti Salerno Psi sono in campo gli uscenti Massimiliano Natella, Filomeno Di Popolo e Tonia Willburger. Tra i nuovi volti compaiono Licia Claps (già candidata nella precedente tornata elettorale), Francesco Iandiorio, Francescopio Greco, Simona Calzaretti, Michela Parisi, Gabriele Guarini, Vincenzo Caserta, Mirella Milite, Stefania De Martino e Mirko Bove. Sono quasi pronte anche le liste dei competitor. Gherardo Maria Marenghi può contare su quattro liste a suo sostegno, dopo l’addio di Forza Salerno ad Armando Zambrano: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima Salerno e Noi Moderati. Per Fratelli d’Italia sono in campo Ciro Giordano (consigliere uscente), Marco Rampolla, Ersilia Trotta, Gilda Timpanaro, Marilena Gaeta, Alexander Ugo Pisapia, detto Alex, e Pietro Vuolo (coordinatore cittadino). Prima Salerno riparte dall’uscente Dante Santoro e schiera, tra gli altri, Elisa Lambiase, Guido Sessa e Annalisa Parente. Per Forza Italia, invece, i nomi sono Martina Manzo, Luca Esposito, Sarel Malan, Gerardo Postiglione, Gianluigi Montoro e Davide Guarini. Tra i candidati al Consiglio comunale per Salerno Migliore, la civica che fa riferimento ad Alessandro Turchi, figurano Maurizio Falcone, Nando De Martino, Nicola Annunziata, Rossana Tomeo e Paola Coppola. Tre le liste a sostegno di Franco Massimo Lanocita: Lanocita Sindaco, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. Con il Movimento 5 Stelle, tra i primi candidati ci sono Claudio D’Elia, Claudio Russolillo, Federica De Martino, Alessia Fernicola, Nadia Bassano, Melania Izzo, Chiara Criscuolo ed Elio Sparano. Per Sinistra Italiana, invece, figurano il consigliere uscente Rino Avella, Giusy Parlavecchia, Gianluca De Martino e Massimo De Crescenzo. Dovrebbero essere tre anche le liste a sostegno di Armando Zambrano. Tra queste Oltre in Azione, che schiera gli uscenti Donato Pessolano e Corrado Naddeo, il già consigliere comunale Peppe Ventura e Paolo Intennimeo. Presente anche Noi Popolari Riformisti, con Alessio Volpe e Patrizia Santoro.