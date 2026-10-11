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Ebooli: Rocco, così la città deve ripartire

  • Ottobre 11, 2026
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Ebooli: Rocco, così la città deve ripartire

Eboli – Ai microfoni di Radio Città 105, durante la trasmissione condotta in studio dell’avvocato Edoardo Rocco, candidato alla carica di primo cittadino di Eboli e presidente del movimento Cosmo Innovatore, quest’ultimo ha illustrato in maniera dettagliata la propria visione strategica per il futuro e la rinascita della città. Intervenendo sulle recenti vicende politiche locali, Rocco si è espresso con fermezza sulla necessità di tutelare l’imparzialità della Casa Comunale, approvando l’operato del commissario prefettizio Gaetano Tufariello riguardo alla rimozione degli striscioni dall’edificio municipale. Secondo il candidato sindaco, le istituzioni vanno preservate da ogni strumentalizzazione e dal punto di vista del decoro urbano occorre intervenire anche sulla presenza impropria di lapidi e memoriali privati lungo le arterie stradali. Per quanto concerne la riorganizzazione dei vertici e dei capi settore del Comune, Rocco ha adottato una posizione di cauta osservazione, riservandosi la possibilità di valutare eventuali aggiustamenti della pianta organica solo dopo l’insediamento ufficiale e una rigorosa analisi degli atti. Ampio spazio è stato dedicato all’emergenza abitativa e alla gestione del patrimonio immobiliare: Rocco si è detto nettamente contrario all’abbattimento del Borgo, proponendone invece il completo ripristino e la riqualificazione. Il piano per le politiche abitative prevede una radicale riorganizzazione degli uffici comunali, un censimento analitico degli immobili e delle graduatorie degli assegnatari, oltre a una marcata semplificazione burocratica per superare l’assistenzialismo a favore della libera iniziativa economica. Sul fronte del lavoro e dello sviluppo economico, l’avvocato ha criticato il ritardo venticinquennale nell’approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e ha proposto regole estremamente rigide per la trasparenza degli appalti pubblici: la partecipazione alle gare comunali dovrà essere riservata solo ed

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