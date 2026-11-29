di Sergio Maresca

L’attività di Mariano Ragusa. si è sviluppata soprattutto nel racconto della cronaca salernitana, con particolare attenzione alle istituzioni, alla politica, alla cultura e ai cambiamenti della società. Il suo nome compare anche in iniziative di approfondimento e confronto pubblico, nelle quali il giornalista ha messo a disposizione la propria esperienza professionale. La carriera di Mariano Ragusa nasce nel mondo dell’informazione salernitana, con le prime esperienze a Radio Salerno 1. Poi arriva la carta stampata, con le collaborazioni al Giornale di Napoli e successivamente al Roma. Due esperienze che rappresentano altrettante tappe di una crescita professionale costruita sul campo, attraverso il lavoro quotidiano nelle redazioni e il confronto con la cronaca. Il percorso prosegue al Corriere del Mezzogiorno, dove assume la responsabilità delle pagine salernitane. Sarà poi Il Mattino, dove dirigerà la redazionale salernitana per poi approdare alla sede centrale di Napoli, a rappresentare una nuova e importante stagione della sua attività giornalistica. Un percorso che ha trovato uno sbocco significativo anche nella produzione editoriale. Tra i suoi lavori figura La sfida vinta dell’Università di Salerno. Visione, progetto e storia della Facoltà di Medicina, scritto insieme a Raimondo Pasquino. Il volume ripercorre la nascita e lo sviluppo di un progetto universitario importante per il territorio, ricostruendone le intuizioni, le difficoltà e i risultati. La presentazione del libro, ospitata a Palazzo di Città nell’aprile 2022, ha coinvolto esponenti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale. La scrittura di Ragusa si inserisce così in un percorso che va oltre la dimensione quotidiana della notizia. Il libro diventa uno strumento per conservare la memoria, approfondire le vicende e restituire il valore di esperienze che hanno contribuito alla crescita della comunità. Un riconoscimento significativo della sua attività professionale è arrivato nel maggio 2025, quando gli è stato assegnato a Sassano il Premio speciale Angelo Amelio, nell’ambito della quattordicesima edizione del Premio giornalistico Orchidea d’Argento. Un riconoscimento che ha voluto valorizzare il suo lavoro di giornalista de Il Mattino. C’è, nella storia professionale di Mariano Ragusa, il filo conduttore di un giornalismo che non si esaurisce nella semplice registrazione dei fatti. Raccontare Salerno significa anche comprenderne le trasformazioni, seguirne i protagonisti, documentarne le conquiste e metterne in evidenza le contraddizioni. La sua esperienza rappresenta una testimonianza del ruolo che il giornalismo locale può svolgere nella costruzione della memoria collettiva. Una professione fatta di osservazione, approfondimento e contatto con la realtà, alla quale Ragusa ha affiancato la dimensione della scrittura libraria, lasciando un contributo anche sul piano della documentazione storica e culturale.