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Eboli, Rocco invita di nuovo gli ex sindaci alla Marina:

  • Agosto 28, 2026
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Eboli, Rocco invita di nuovo gli ex sindaci alla Marina:

EBOLI – Edoardo Rocco torna a puntare i riflettori sulla Marina di Eboli e, dopo il primo appello, rinnova l’invito ai quattro ex sindaci della città: Gerardo Rosania, Martino Melchionda, Massimo Cariello e Mario Conte. Il candidato sindaco di Eboli per Cosmo Innovatore propone un confronto direttamente sul litorale, con appuntamento domenica 30 agosto, dalle ore 9 alle 13, al Galatea Village, struttura situata in via Vittorio Moccagatta.

L’iniziativa nasce dalla volontà di Rocco di mettere attorno a un tavolo, idealmente direttamente sulla costa, chi ha amministrato Eboli negli ultimi decenni e chi oggi si propone di governarla. L’obiettivo dichiarato è «constatare lo stato di degrado della litoranea e discutere se le soluzioni proposte da Cosmo Innovatore siano fattibili e/o quali altre soluzioni possano essere trovate nell’immediato».

Una questione che, nella visione del candidato sindaco, non può essere separata da quella occupazionale. «Dare una speranza e un lavoro subito ai tanti ragazzi disoccupati di Eboli è una precisa responsabilità di chi si candida a governare la Città», sottolinea Rocco, indicando nel rilancio della fascia costiera una possibile leva di sviluppo economico e occupazionale.

La proposta di Cosmo Innovatore è quella di intervenire sulla fascia di litoranea compresa, nella formulazione illustrata da Rocco, al di sopra della strada di Viale della Marina e in perpendicolare fino alla strada 417 Aversana, attraverso un provvedimento d’urgenza che ne consenta la destinazione a strutture sportive e ricettive di ogni genere.

Parallelamente, il candidato sindaco chiede di avviare i lavori di ripristino della fascia costiera, lunga circa otto chilometri, conosciuta per le sue spiagge di sabbia fine e per la presenza della grande pineta e della macchia mediterranea. Un intervento che, secondo Rocco, dovrebbe essere sostenuto attraverso un progetto supportato dalla Regione Campania.

Altro punto centrale della proposta è la revisione degli indici urbanistici. Rocco chiede di «rendere edotta la popolazione» e di discutere seriamente anche della possibilità, da attuare nei primi 100 giorni di una eventuale amministrazione, di modificare l’indice dei 23.000 metri indicati come necessari per una costruzione, portandolo a 3.000 metri.

Una proposta che il candidato sindaco vuole sottoporre non soltanto agli ex amministratori, ma all’intera classe politica ebolitana. L’invito di domenica è infatti rivolto a «tutti i politici Ebolitani, anche quelli che vogliono candidarsi in futuro a qualunque schieramento appartengono», affinché possano partecipare e discutere «seriamente sulle cose da farsi e sul mettere in sicurezza gli otto chilometri baciati da Dio».

Rocco, dunque, trasforma ancora una volta la questione della Marina in uno dei temi centrali della sua campagna elettorale, chiedendo un confronto che superi gli schieramenti e che metta al centro il futuro del litorale, la sua sicurezza, la sua valorizzazione e soprattutto la possibilità di creare nuove opportunità per la città.

«Un tavolo è a vostra disposizione», conclude il candidato di Cosmo Innovatore, rivolgendosi agli ex sindaci e a tutti coloro che intendono concorrere alla guida di Eboli.

L’appuntamento è fissato per domenica 30 agosto, dalle 9 alle 13, al Galatea Village, per riportare ancora una volta la discussione politica direttamente sulla Marina di Eboli.

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