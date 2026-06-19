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Eboli, i “miracoli” di Neurologia
Provincia Eboli

Eboli, i “miracoli” di Neurologia

  • Giugno 19, 2026
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Eboli, i “miracoli” di Neurologia

L’Unità Operativa di Neurologia e Neurofisiopatologia del Presidio Ospedaliero Maria SS. Addolorata di Eboli attualmente rappresenta il riferimento neurologico della Valle del Sele e del territorio circostante per un’utenza di circa 400.000 abitanti. In virtù della presenza di attività specifiche quali sclerosi multipla, epilessia, ecc. presso tale UO afferisce anche un’utenza extraprovinciale e extraregionale. Presso tale UO sono presenti (come da piano aziendale) 10 posti letto per i ricoveri ordinari (allocati presso la UO di Medicina), 2 posti letto in Day-Hospital Il personale in Servizio presso tale Unità Operativa è costituito da:1 Medico Responsabile 3 Medici Specialisti in Neurologia (n. 2 Dirigenti Medici, 1 Medico Specialista Ambulatoriale ad orario settimanale ridotto) 3 Infermieri Professionali di cui una unità addetta anche a mansioni organizzative in assenza di Coordinatore Infermieristico 1 Tecnico di Neurofisiopatologia La UO di Neurologia del PO di Eboli svolge: Ricoveri in degenza ordinaria e D.H • servizio di Neurofisiopatologia con effettuazione di Elettroencefalografia, sia in veglia che in sonno, videoelettroencefalografia, esami elettrofisiologici (elettromiografia, elettroneurografia, Potenziali Evocati visivi, acustici, somatosensoriali). • Centri di Alta Specializzazione per lo Studio delle Cefalee e Sindromi correlate (recensito anche da parte di mass media nazionali), per lo Studio delle Epilessie e Sindromi correlate, per lo Studio delle Malattie Neuromuscolari, Centro per la spasticità con somministrazione di Tossina Botulinica • Recente individuazione della U.O. di Neurologia del P.O. di Eboli quale riferimento regionale per le Sindromi Miasteniche congenite e disimmuni (DGRC N.79 – 12/03/2026 – ASL Salerno N.ro 751 del 01-05-2026) • Centro di Riferimento Provinciale per la Diagnosi e Terapia della Sclerosi Multipla (come da specifica delibera della Regione Campania e pubblicazione sul BURC n.65, 12 dicembre 2005) • attività di consulting per le varie U.O. del DEA (Eboli, Battipaglia, Roccadaspide), altri presidi della ASL e Distretti della ASL SA, • Attività ambulatoriale specialistica per l’utenza esterna, regolamentata mediante prenotazione CUP • somministrazione ed elaborazione di tests, attività medico-legali per commissioni ed Enti vari, esecuzione di tests farmacologici • esami neurovascolari (ecodoppler TSA, Bubble test, ecc.) La U.O. di Neurologia svolge anche attività di ricerca con pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e attività didattiche per personale sanitario e parasanitario con organizzazioni di congressi, meeting, incontri formativi vari. Il volume prestazionale globale della Unità Operativa di Neurologia e Neurofisiopatologia del P.O. di Eboli negli ultimi tre anni è stato globalmente di circa 35000 prestazioni fra attività in ricovero ordinario e DH, visite ambulatoriali, neurofisiopatologia (Elettroencefalografia, Elettromiografia, Potenziali Evocati), consulenze varie. Come è palesemente evidenziabile la UO di Neurologia, pur con evidenti difficoltà derivanti prevalentemente dalla estrema carenza di risorse umane e logistiche, continua a svolgere con impegno e dedizione il ruolo di riferimento professionale che le compete e riconosciuto all’unanimità anche oltre i confini del territorio di riferimento (vedi recensioni sui mass media, su riviste specializzate, ecc.).

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