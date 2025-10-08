E' morto Paolo Sottocorona, meteorologo di La7 - Le Cronache Attualità
E’ morto Paolo Sottocorona, meteorologo di La7
Givova va ko a Brindisi
Così il cervello traduce l’emozione in azione, lo studio
Il meteorologo Paolo Sottocorona è morto oggi 8 ottobre, all’età di 77 anni. Per anni è stato il volto delle previsioni su La7, apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità delle famiglie. “In un’epoca di allarmismo legato al clima – si legge sul sito di La7 – Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi”. Era nato a Firenze il 17 dicembre 1947. Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Fino al 1986 è stato addetto dell’Ufficio Meteorologico dell’aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia. Dopo l’esperienza all’Aeronautica, con il grado di capitano, si è dedicato alla divulgazione televisiva, prima in Rai, poi a Telemontecarlo, quindi La7. Nel 1989 aveva partecipato alla spedizione italiana in Antartide come meteorologo.

