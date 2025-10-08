Givova va ko a Brindisi

Valtur Brindisi – Givova Scafati 77-73 (26-20, 20-23, 19-10, 12-20)

Valtur Brindisi: Mouaha 4, Esposito 12, Vildera 10, Copeland 15, Miani 12, Maspero 2, Fantoma, Wojciechowski 2, Cinciarini 14, Radonjic 6.

Head coach: Piero Bucchi, assistente Marco Esposito

Givova Scafati: Walker 15 , Chiera, Iannuzzi 6, Mollura 7, Allen 14, Mascolo 14, Bortolin 6, Pullazi 3, Caroti 6, Fresno 2.

Head coach Alessandro Crotti, assistenti Alberto Mazzetti e Marco Van Den Hende.

Si spengono sul ferro, a pochi secondi dalla fine della partita, le speranze di vittoria della Givova Scafati. Che cade a Brindisi, seconda sconfitta in trasferta dopo quella di Bologna, in una partita per lunghi tratti equilibrata e segnata da un 12 su 25 ai liberi per gli ospiti. Meno del 50% dalla linea della carità per i gialloblu, in una gara persa di 4 punti: 77-73. Pesa sul match anche l’espulsione, alquanto dubbia, di Caroti a metà partita.

La partita:

Parte subito con grande intensità la squadra di Piero Bucchi. E la difesa gialloblu soffre soprattutto le penetrazioni di Cinciarini e le giocate di Copeland e Vildera. Ma sul fronte opposto, tranne qualche passaggio a vuoto, sono i canestri di Allen e Mollura a tenere in equilibrio il match. Solo nel finale di primo quarto Brindisi allunga, chiudendo sul 26-20. Nel secondo periodo non cambia il tema tattico. Ma Scafati comincia ad essere più incisiva in difesa, Mascolo dispensa assist, Caroti piazza una tripla e al 15’ la situazione è praticamente recuperata: 34-33. Ma è a questo punto che un fallo di gioco di Caroti su Esposito si trasforma in una quantomeno discutibile espulsione del giocatore ospite. Il play va negli spogliatoi, Brindisi trae energia da questo episodio e piazza un break che al 18’ porta il risultato sul 41-35. Ma la squadra di Crotti ha carattere e voglia. Un paio di giocate difensiva e due triple consecutive di Walker per il 41 pari al 18’. Poi si va negli spogliatoi, per la fine del primo tempo, con il parziale di 46-43.

Si torna in campo per la ripresa. Con Cinciarini, subito in doppia cifra, e Copeland che guidano un nuovo mini break per Brindisi: al 17’ è 58-48 con Scafati che in quasi 7 minuti riesce a mettere a segno solo 5 punti. L’inerzia della gara è nelle mani dei padroni di casa, solo Mascolo riesce con una tripla a dare ossigeno ai gialloblu. Ma è sempre Brindisi a controllare il gioco: a 1’30’’ dalla fine del terzo quarto è 63-51, con un +12 che è anche il massimo vantaggio per i pugliesi. Poi il periodo va in archivio sul 65-53.

Nell’ultimo quarto, Brindisi tenta di evitare il ritorno di Scafati. Ma pur con difficoltà, i gialloblu cominciano la risalita. Al 35’ è 70-65. Sull’azione successiva, complice una dormita difensiva, Radunjic mette una tripla che riporta i pugliesi a +8. Ma non è finita. I liberi di Fresno, cinque punti consecutivi di Mascolo e un libero di Allen – intervallati da un tiro dalla lunetta di Copeland – chiudono un parziale di 17-8 per Scafati che porta all’ultimo minuto sul punteggio di 74-73. E con la palla ancora nelle mani dei gialloblu. Ma Walker sbaglia una tripla, Copeland ne segna solo uno dalla lunetta (75-73) e negli ultimi secondi Mascolo ha la palla del pareggio. Ma il suo tiro in penetrazione si spegne sul ferro. Poi Cinciarini la chiude: 77-73.

Le dichiarazioni di coach Crotti:

“E’ incomprensibile la decisione di espellere Caroti in un momento chiave della partita. Un fischio del genere ha incanalato la gara e non possiamo accettarlo. Poi nel caso fosse stata una chiamata corretta, chiederemmo scusa. Ma dal campo la sensazione è esattamente contraria. Per quanto riguarda il match, ad eccezione del momento di sbandamento del terzo quarto, quando abbiamo realizzato appena dieci punti, abbiamo fatto ciò che dovevamo. Inoltre abbiamo finito con 12 su 25 ai liberi ed è un dato importante a nostro svantaggio. Abbiamo buttato via una occasione, nonostante l’espulsione di Caroti”.