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E’ morta Valeria Casalbore, figlia di Renato
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E’ morta Valeria Casalbore, figlia di Renato

  • Agosto 28, 2026
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E’ morta Valeria Casalbore, figlia di Renato

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, appresa la triste notizia, sono vicini alla famiglia Casalbore nel ricordo della signora Valeria Casalbore, figlia del giornalista Renato Casalbore – fondatore e direttore di Tuttosport, perito nella tragedia di Superga del 4 maggio 1949 – e appassionata tifosa del Toro. Ai figli Romolo, Enrico e Silvia, alle rispettive famiglie e a tutti i parenti il profondo cordoglio e l’affettuoso abbraccio del mondo granata.

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