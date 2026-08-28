Campi Flegrei, Celano attacca De Luca: «Prima la coerenza»

«È paradossale che oggi l’ex presidente Vincenzo De Luca si chieda perché non sia stato ancora dichiarato lo stato di emergenza per i Campi Flegrei, quando appena ieri, in Consiglio regionale, gli esponenti della sua maggioranza hanno votato contro una risoluzione del centrodestra che chiedeva proprio alla Regione di attivarsi per sollecitare il Governo». È l’affondo del consigliere regionale di Forza Italia Roberto Celano, intervenuto sul confronto politico legato alla situazione nell’area flegrea. Secondo Celano, De Luca dovrebbe rivolgere le proprie domande innanzitutto alla maggioranza regionale. Nel mirino finiscono il vicepresidente Fulvio Bonavitacola e i consiglieri regionali del Pd e di “A Testa Alta” vicini all’ex presidente, che, sostiene il consigliere azzurro, «ieri si sono schierati contro la risoluzione del centrodestra». «Prima di chiedere spiegazioni agli altri – prosegue Celano – sarebbe doveroso assumersi le proprie responsabilità e spiegare ai cittadini dei Campi Flegrei per quale ragione si sia scelto di non sostenere una proposta che chiedeva esattamente ciò che oggi De Luca reclama pubblicamente». Per il consigliere di Forza Italia, sulla sicurezza della popolazione non possono esserci posizioni differenti a seconda della sede. «Quando sono in gioco la sicurezza e la tutela delle popolazioni dei Campi Flegrei – sottolinea – non possono esserci due verità: una da sostenere nelle aule istituzionali e un’altra da raccontare attraverso comunicati e dichiarazioni pubbliche». Da qui la richiesta di passare dalle parole ai fatti: «La coerenza dovrebbe venire prima della propaganda. Se lo stato di emergenza è davvero una priorità, ci si attivi concretamente per ottenerlo, invece di cercare responsabilità altrove dopo aver votato contro una risoluzione che andava esattamente in quella direzione».