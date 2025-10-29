Donna travolta e uccisa da auto pirata sulle strisce pedonali nel Teramano - Le Cronache
Donna travolta e uccisa da auto pirata sulle strisce pedonali nel Teramano

  • Ottobre 29, 2025
Donna travolta e uccisa da auto pirata sulle strisce pedonali nel Teramano

(Adnkronos) – Tragedia all’alba, sulla statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante Stazione (Teramo). Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, residente a Campli, è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto attorno alle 6 del mattino. L’automobilista che l’ha travolta non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito.  Sul posto i carabinieri e il 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Sono in corso le indagini e le ricerche dell’investitore, con l’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona. 
