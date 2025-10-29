Ascolti tv, in prime time è testa a testa Rai1-Canale 5 - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Viaggi fantasma, risarcimenti miseri
Juventus, Spalletti sarà nuovo allenatore: oggi la firma
Caso Sapri, stampa libera e opposizione contro
Giulia De Lellis mamma di Priscilla: “Appena resuscitata da una febbre da mastite”
Ultim'ora Nazionale

Ascolti tv, in prime time è testa a testa Rai1-Canale 5

  • Ottobre 29, 2025
  • 0
  • 56
  • 1 Min Read
Ascolti tv, in prime time è testa a testa Rai1-Canale 5

(Adnkronos) – Testa a testa per il prime time tra Rai1 e Canale 5 ieri, martedì 28 ottobre. Sulla rete ammiraglia della Rai, la replica de 'Il Commissario Montalbano' ha raccolto davanti allo schermo 2.594.000 spettatori, ottenendo uno share del 16,4% mentre Canale 5 con 'La Notte nel Cuore' ha interessato 2.361.000 spettatori, pari al 16,4%. Ottimo il ritorno di 'Belve' su Rai2. Il programma di Francesca Fagnani ha infatti conquistato 1.748.000 spettatori, raggiungendo il 12,9% di share. Fuori dal podio troviamo 'DiMartedì' su La7 con 1.236.000 spettatori (7,9% share) mentre 'Le Iene' su Italia1 ha raccolto 971.000 spettatori (8,2% di share). A seguire: Rai3 con 'Dogman' (649.000 spettatori, 3,6% share); Tv8 con 'X Factor' (555.000 spettatori, 4,2% share); Rete4 con 'È Sempre Cartabianca' (473.000 spettatori, 3,8% share); Nove con 'Only Fun – Comico Show' (286.000 spettatori, 1,8% share).  In access prime time ha vinto la sfida 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 che ha raccolto 5.082.000 spettatori (25,3% share) mentre 'Affari tuoi' su Rai1 ha conquistato 4.516.000 spettatori (22,4% share). 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025