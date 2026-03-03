Mulè, con la riforma finalmente un giudice terzo e imparziale - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Zannini lascia la Campania per l’Abruzzo
Su Amazon c’è la “Guida pratica al giornalismo” di Remo Ferrara
Salerno, Bicchielli incontra Panico: riflettori sul bilancio
Domenico, conclusa l’autopsia: il cuore non presenta lesioni da espianto
Ultimora Sarno

Mulè, con la riforma finalmente un giudice terzo e imparziale

  • Marzo 3, 2026
  • 0
  • 116
  • 2 Min Read
Mulè, con la riforma finalmente un giudice terzo e imparziale

“Questa riforma non è di Forza Italia né del Governo o di una parte politica. Quando parliamo di Costituzione, parliamo della madre di tutte le leggi: un testo che nel tempo può essere modificato in base alle esigenze della comunità. Noi vogliamo intervenire sulla separazione delle carriere”. Lo ha dichiarato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati, a margine di un evento a Sarno (Salerno) del comitato nazionale cittadino per il Sì, organizzato dalla consigliera Mariarosaria Aliberti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. “Con la riforma ci sarà finalmente un giudice terzo e imparziale, grazie alla separazione si eviterà il calvario a cittadini innocenti come Pasquale Aliberti”, ha aggiunto Mulè, riferendosi alla vicenda del sindaco di Scafati, assolto definitivamente dopo 13 anni di processo. “La separazione delle carriere non cambia il sistema di accesso: i magistrati continueranno a essere assunti per concorso. Ma il pubblico ministero e il giudice seguiranno percorsi di formazione distinti, con due CSM separati. La riforma supera il sistema marcio delle correnti, introducendo il sorteggio in forma democratica e restituendo centralità al merito. Il vostro voto può fare la differenza: andate a votare per un Consiglio della magistratura che premi il merito e per giudici che, se sbagliano, paghino”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013