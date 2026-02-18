Domani riapre Biblioteca Comunale di Salerno

Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17.30, è in programma il taglio del nastro della Biblioteca Comunale di Salerno, che riapre al pubblico nei locali dell’Hub Socio Culturale Sichelgaita (ex Centro per l’Impiego).

La struttura, gestita dalla Cooperativa Sociale Saremo Alberi, nasce con l’obiettivo di offrire alla città un presidio culturale stabile, uno spazio aperto alla cittadinanza per promuovere l’universo della narrazione e permettere la diffusione del patrimonio librario. La Biblioteca si propone quale punto di riferimento per la comunità, garantendo accesso alle risorse librarie e promuovendo iniziative rivolte a cittadini di tutte le età.

Quattro sono al momento le sezioni allestite: bambini e ragazzi, narrativa adulti e saggistica, patrimonio e storia locale ed una dedicata alle riviste d’epoca.

È già attivo il servizio di prestito, che consente di attingere a un primo fondo composto da circa 10mila volumi, provenienti dalla Biblioteca di Villa Carrara.

Nel corso dei prossimi mesi saranno realizzate diverse attività culturali, tra cui incontri con autori locali, laboratori di lettura per bambini, mostre di libri rari e serate di poesia e musica, con l’intento di favorire la partecipazione attiva della cittadinanza e valorizzare la produzione letteraria del territorio.

La Biblioteca si avvarrà del prezioso aiuto dei volontari impegnati nella gestione delle attività e in particolare nella lettura animata di albi illustrati, coinvolgendo scuole dell’infanzia e proponendo attività esperienziali di lettura ad alta voce e movimento creativo. Uno spazio attraverso il quale la città si riscopre comunità educante, ritrovandosi intorno alla parola che si fa storia comune e per questo sempre più capace di cambiare geografie umane ed emozionali.