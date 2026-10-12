Capaccio. Ex assessore ferito con colpo d’arma da fuoco

Saranno le indagini dei carabinieri a fare luce su quanto avvenuto questa mattina presto in localita’ Foce Sele di Capaccio Paestum, nel Salernitano, dove un uomo, che negli anni passati e’ stato anche assessore comunale, e’ stato trovato ferito nei pressi della spiaggia. Stando a una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo sarebbe stato aggredito e ferito a un ginocchio con un colpo d’arma da fuoco da qualcuno che, poi, ha dato fuoco anche alla sua auto, un’utilitaria che si trovava li’, vicino a uno stabilimento balneare della zona. Non e’ stato ancora chiarito se, prima, vi sia stata una lite. La vittima e’ ora ricoverata in ospedale a Eboli e non e’ in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma della locale Stazione e della Compagnia di Agropoli, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, che hanno lambito anche due strutture in legno dello stabilimento balneare.