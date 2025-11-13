Perquisizioni in penitenziario ad Avellino, 18 indagati per uso cellulari

I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino, insieme a personale della Polizia penitenziaria della locale casa circondariale e del Nucleo investigativo regionale per la Campania, stanno dando esecuzione a un decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino a carico di 18 indagati che sono – o sono stati – detenuti (per svariate ipotesi di delitto) presso il citato istituto penitenziario a partire da giugno 2024. Il video sull’operazione e’ stato diffuso dai carabinieri.
