Gioco illegale, la cantata del pentito - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

La vendetta di Nino Rota
M. Rovella, il sindaco D’Onofrio a tutto campo
Il mondo di Bud Spencer rinasce attraverso l’arte
Gioco illegale, la cantata del pentito
Cronaca Agro Nocerino Sarnese

Gioco illegale, la cantata del pentito

  • Dicembre 4, 2025
  • 0
  • 228
  • 3 Min Read
Gioco illegale, la cantata del pentito

Agro/Vesuviani. Fissati per oggi gli interrogatori di garanzia per l’angrese Domenico Chiavazzo conosciuto come “Mimmuccio a Satriana” genero del boss Carlino Montella e del salernitano Paolo Memoli, entrambi detenuti in carcere per l’inchiesta sul gioco online illegale. Un’inchiesta fatta scattare dal collaboratore di giustizia Nicola Femia alias “Rocco”, sentito a Bologna dagli inquirenti della Dda felsinea. Dalle sue dichiarazioni il gip Anna Maria Ferraioli che ha firmato dell’ordinanza con 3 arresti e oltre 50 indagati ha collegato le condotte dei promotori dell’organizzazione con procedimenti aperti dalle Direzioni distrettuali antimafia di Bologna e Napoli, evidenziando la “forte connessione” con indagini come la Cerberus, che nel 2016 aveva già documentato l’interesse del clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia per il settore del gaming illegale. Tra i gruppi citati, oltre alla fazione di Schiavone per i Casalesi, figura proprio la cosca di Castellammare di Stabia che con il reggente Antonio Rossetti avrebbe intrattenuto rapporti con il 49enne Domenico Chiavazzo di Angri e il 41enne salernitano Paolo Memoli, finiti in carcere martedì: Rossetti sarebbe stato subfornitore e distributore di totem ideati dallo stesso collaboratore di giustizia. Un quadro che, per la magistratura, conferma la dimensione nazionale e la pericolosità dell’organizzazione, capace di interfacciarsi con realtà mafiose consolidate per ampliare la rete del gioco illecito. Il provvedimento a firma del gip del tribunale di Salerno su richiesta del pm della Da Rocco Alfano descrive il meccanismo di funzionamento della rete, basata sull’utilizzo di siti come lirebet.com, successivamente librebet.net e di una piattaforma denominata Lireservice, installata all’interno di totem digitali distribuiti nei pubblici esercizi e ideati dal pentito che agli inquirenti ha raccontato particolari sia di livello tecnico sui totem che di cosche coinvolte insieme agli ideatori dell’illecito. Si trattava di un modello “misto”, come spiegato proprio da uno degli indagati, il pentito Nicola Femia detto “Rocco”: i totem erano collocati in sale scommesse, circoli ricreativi e bar, consentendo agli utenti di accedere a giochi e puntate illegali attraverso un’interfaccia apparentemente lecita. Nelle carte messe agli atti si legge la strategia: “Accendo la macchina, appare una vetrina come se lei va su un sito e-commerce. Scrive: compra telefono online… poi fai l’oroscopo, costa 20 euro… ma quei 20 euro sono punti per giocare ai giochi promozionali. È un modo per mascherare il gioco illecito”. Un vero e proprio sistema parallelo che, secondo la procura, aveva lo scopo di occultare la natura delle scommesse e proteggere gli incassi da eventuali controlli. Oggi gli interrogatori di garanzia pe Memoli e Chiavazzo. Nel collegio difensivo Agostino De Caro, Felice Lentini e Nicola Suadoni.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012