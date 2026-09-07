Valter Lavitola, tramite i suoi difensori, chiede di essere trasferito agli arresti domiciliari e sceglie Noepoli, comune in provincia di Potenza, dove da giovane è cresciuto con la famiglia. Nella memoria che i legali Sergio e Arturo Cola hanno depositato al Riesame si afferma che il piccolo comune nel Parco del Pollino “è un domicilio fuori dal Lazio e della Campania” e quindi “lontano da tutta la rete di conoscenze dell’indagato e anche da possibili vie di fuga”. Nell’atto di 72 pagine si afferma che “i reati per cui l’indagato ha riportato condanne definitive non lasciano presagire in alcun modo” che “possa commettere in futuro reati con armi mentre si deve ritenere che ben distinta è la posizione di Lavitola rispetto a quella dei coindagati”. Per i difensori l’imprenditore “non si è dimostrato in grado di assoldare persone capaci di munirsi di armi o esplosivi” essendo ricorso a Gomez Tavares “con il quale, vista la chiamata in correità ai suoi danni, ha certamente reciso i legami”.
Post Recenti
- Difesa Lavitola, ‘i domiciliari in Basilicata
- Emma Bonino ricoverata in ospedale a Roma, è grave
- Duro comunicato dei tifosi contro Iervolino: Devi cedere
- Carisal e Fondazione UNISA, accordo triennale per il territorio
- Salerno, il Prefetto Esposito accoglie il nuovo Comandante Carabinieri Corinaldesi
Categorie
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco