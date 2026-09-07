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Emma Bonino ricoverata in ospedale a Roma, è grave

  • Settembre 7, 2026
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Emma Bonino ricoverata in ospedale a Roma, è grave

Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di +Europa è stata soccorsa in casa al centro della Capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso all’ospedale al Santo Spirito. Sarebbe in gravi condizion

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