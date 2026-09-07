Caso Lars, l’Asl precisa la transazione

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Asl di Salerno “In relazione all’articolo dal titolo ‘Sanità privata e interesse pubblico – L’ASL smentisce se stessa’ del 03/09/2026, l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno precisa che non corrisponde al vero che, attraverso la transazione conclusa con il Centro Lars, l’Azienda abbia rinunciato o comunque omesso di recuperare circa un milione di euro rispetto al proprio credito. Il raffronto operato nell’articolo tra € 8.213.032 ed € 7.251.143 pone a confronto grandezze economiche non omogenee e non tiene conto del fatto che il Centro Lars era obbligato a restituire la somma complessivamente incassata di € 7.251.143,00 nel 2013, sulla quale sono successivamente maturati interessi legali di mora dall’incasso effettivo fino all’effettivo soddisfo dell’Asl Salerno pari ad € 947.098,60, per un totale dovuto all’Azienda Sanitaria Locale – all’indomani della pronuncia definitiva della Suprema Corte intervenuta nel 2025- di € 8.198.241,60 (sorta capitale € 7.251.143,00 + interessi legali maturati fino a quel momento € 947.098,60). È pertanto inesatta l’affermazione secondo la quale vi sarebbe ‘quasi un milione di euro in meno’. Nessuna somma di tale importo è stata sottratta alle spettanze dell’Azienda nei termini rappresentati dall’articolo. È inoltre improprio qualificare l’accordo come un ‘mutuo agevolato con il denaro dei contribuenti’: l’ASL non ha erogato alcuna somma al Centro Lars, ma ha regolato attraverso una transazione l’adempimento di obbligazioni economiche derivanti dal contenzioso, prevedendone modalità, interessi e garanzie, prevenendo la nascita di ulteriore contenzioso in fase esecutiva. L’ASL Salerno, pertanto, respinge la rappresentazione secondo cui l’accordo avrebbe determinato “la perdita di circa un milione di euro di risorse pubbliche e ribadisce di aver nell’esclusivo interesse pubblico, adottando una soluzione finalizzata all’integrale ed effettivo recupero delle somme dovute contenendo spese di procedure esecutive coattive verso la struttura”. Si invita infine il Direttore responsabile a procedere alla pubblicazione della rettifica integralmente, senza commento e senza modifiche idonee ad alterarne il significato, con collocazione e caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 47/1948. L’Azienda si riserva ogni iniziativa prevista dall’ordinamento a tutela della propria identità istituzionale, reputazione e corretta rappresentazione dell’azione amministrativa, nonché ogni ulteriore azione conseguente alla diffusione di informazioni non corrispondenti alla realtà documentale. Il Difensore-Avv.Lucia Fiorillo Distinti saluti Il Direttore Generale ASL Salerno Azienda Sanitaria Locale Salerno – Via Nizza