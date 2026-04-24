Di Popolo (Psi): Sicurezza, sviluppo, solidarietà

di Erika Noschese

Recupero dei campetti di Quartiere, costruzione di piccoli parchi giochi, nei Quartieri e recupero degli esistenti, vigilanza, creazione di eventi sulle spiagge: sono alcune delle proposte avanzate da Filomeno Di Popolo, consigliere comunale uscente, già capogruppo del Psi e candidato al consiglio comunale con la lista Avanti Salerno Psi a sostegno di Vincenzo De Luca sindaco.

Consigliere Di Popolo ufficialmente partita la campagna elettorale. Cerca la riconferma per il secondo mandato…

«Ripropongo la mia candidatura alle elettrici ed elettori Salernitani, che valuteranno e decideranno se riconfermarmi la loro fiducia. In questi quattro anni penso di essermi prodigato per la mia Città, ho incontrato persone che mi hanno segnalato difficoltà, vari inconvenienti e necessità e mi sono adoperato per la loro risoluzione. Non sempre ci sono riuscito, ma il mio impegno è stato costante, lo è anche adesso, in verità. Se rieletto, l’esperienza maturata e, il cuore, saranno un bel mix, utile, per servire ancora meglio la mia Città!».

Quale il suo bilancio dell’amministrazione giunta al termine con le dimissioni di Napoli?

«Mi sono battuto per l’indizione del concorso per l’assunzione dei nuovi Agenti di Polizia Municipale oltre che per l’assorbimento di tutta la graduatoria, rispetto al numero iniziale di 42 unità previste, infatti, sono stati assunti tutti quelli idonei, cioè circa 60 nuovi Agenti di P.M. Ho proposto ed ottenuto il passaggio in house della manutenzione del Verde pubblico orizzontale, ora affidato alla società partecipata Salerno Pulita, con relativo passaggio degli addetti. L’indizione, su mia proposta, recepita nel DUP (Documento unico di Programmazione), approvato in Consiglio Comunale il 22 dicembre scorso, di un nuovo Concorso per amministrativi, contabili, tecnici ed altre figure professionali al Comune di Salerno; Nel triennio 2026- 2028, sono previsti 147 pensionamenti e l’attuale pianta organica dell’Ente è già sottodimensionata. Inoltre, per il 2027 è previsto un nuovo concorso per l’assunzione di Agenti di Polizia Municipale. Ho sollevato la situazione tra le altre del degrado in cui versava la villa Carrara, riuscendo nell’intento di restituire decoro al luogo, rendendola fruibile ai cittadini. Mi sono anche battuto contro l’aumento del ticket per le mense scolastiche, in favore delle fasce deboli. Avevo proposto altre iniziative che si sono bloccate, quali il Tempio crematorio, (anche per gli animali d’affezione, a Salerno, risultano registrati all’anagrafe canina 20.00 amici a quattro zampe), il recupero degli spazi cimiteriali esistenti per nuove costruzioni ed il bando per le sepolture che risultano abbandonate; nonostante questa proposta sia stata approvate in Commissione consiliare, non si è dato seguito alle relative procedure, con mio rammarico».

Avanti Salerno Psi a sostegno di Vincenzo De Luca. Cosa pensa del ritorno in campo?

«De Luca è il Sindaco che adesso occorre per Salerno! Ridarà vigore all’azione amministrativa, iniziando dall’ordinario, la gente chiede risposte, le otterrà. Salerno vivrà una nuova stagione di entusiasmo».

Sicurezza, quali iniziative mettere in campo?

«Collocare il Comando di Polizia Municipale più vicino al centro cittadino. Ripristinare il servizio notturno della Polizia Municipale 21.00 /01.00 in Estate e durante la manifestazione di Luci d’Artista. Potenziare il numero delle Telecamere; La Prefettura dovrebbe dare seguito alle Linee d’intesa Governo- Anci, siglate nel 2018, assicurando la presenza di più Agenti delle Forze dell’Ordine in strada, soprattutto quando l’insicurezza è percepita dai Cittadini come sta avvenendo. Oltre alla repressione, però, occorre avviare un percorso di lavori socialmente utili, chiedendo alla Regione di promuovere un piano di sostegno per i senza fissa dimora e quelle persone che sono incorse in piccoli reati e si trovano fuori dal beneficio dell’Assegno di inclusione per dieci anni. Installazione di Foto trappole in quelle strade dove si sversano rifiuti continuamente quali: v. Calenda, – viadotto, v. Paul Harris, Giovi, Panoramica, solo per fare qualche esempio. Nell’immediato la prima cosa che chiederò è quella di prolungare almeno a mezzanotte l’orario di chiusura dell’ascensore che dalle Fornelle, porta a via Tasso; Installazione di autovelox sul Lungomare, 90 incidenti stradali registrati in un anno, richiedono una risposta non più procrastinabile. Installazione di attraversamenti pedonali rialzati lungo le strade a rischio ed in prossimità delle scuole e dei poli attrattori».

Quali secondo Lei le priorità per i giovani?

«Lavoro, lavoro ed ancora Lavoro! Le case costano troppo oggi a Salerno. Ci vuole un piano casa per i giovani, a prezzi contenuti sia per il fitto sia per l’acquisto, altrimenti non avremo futuro se i giovani saranno costretti ad emigrare. Auspico la dislocazione di un Dipartimento Universitario in Città e di ricavare uno studentato presso i padiglioni del Ruggi, una volta terminato il nuovo Ospedale Occorrono degli spazi di aggregazione giovanile, che il Comune può individuare e mettere a disposizione di associazioni ed anche di singoli giovani, dove questi possano incontrarsi, studiare, confrontarsi, elaborare programmi e lanciare idee».

Su cosa baserà il suo impegno?

«In primis: l’ascolto, il contatto con le persone in carne ed ossa, vivere la realtà del territorio, studiare, confrontarsi all’interno del partito, elaborare soluzioni, progetti, in sintesi dare risposte. La risoluzione di un problema vale più di mille proclami».

Quale il suo programma elettorale?

«Sicurezza, Sviluppo, Solidarietà. Sicurezza: ne ho ampiamente parlato; Sviluppo: Occupazione giovanile, attenzione alle fasce deboli, alle persone anziane che coloro che vivono con 550 euro al mese; La soglia dell’Isee per accedere ai contributi statali andrebbe rivista verso l’alto per dare a tante famiglie che lavorano e si sacrificano ma si trovano a combattere con il caro-vita, con fitti altissimi e con la totale assenza di contributi statali. Oltre ai punti già esposti, propongo temi specifici quali: Il recupero dei campetti di Quartiere, affinché bambini e ragazzi possano passare delle ore praticando varie attività sportive e ricreative, socializzare favorendo così l’aggregazione delle famiglie. Costruzione di piccoli parchi giochi, nei Quartieri e recupero degli esistenti; Vigilanza nei Quartieri e nei parchi; Creazione di eventi sulle spiagge ove è avvenuto il ripascimento, anche in occasione della manifestazione di Luci d’Artista, così da consentire ai visitatori di vivere anche la zona orientale della Città, valorizzando così il Parco Mercatello e Villa Carrara, quali poli attrattori;

Risoluzione dell’annoso problema riguardante il PEEP di Sant’ Eustachio, per il passaggio in diritto di proprietà dall’attuale diritto di superficie, per i numerosi condomini; Affidamento alla società partecipata Salerno Pulita della potatura degli alberi di piccolo fusto, con conseguente applicazione del contratto ambientale agli attuali lavoratori, al fine di consentire un maggior numero di tagli del verde orizzontale, e garantire il decoro; Ricorso alla sperimentazione di sfruttamento dell’energia solare per la pubblica illuminazione; Apertura di sportelli polifunzionali anche sulle frazioni alte e in località Fuorni. Avanti Salerno».