Di Martino (5 Stelle): Confronto sulla sicurezza

Un momento di confronto aperto e partecipato sui temi fondamentali per la comunità salernitana, quello che si è tenuto lunedì, dalle 18, presso il Bar Verdi in Piazza Matteo Luciani. Una riflessione, che ha coinvolto la platea gremita e attenta, su temi di grande rilevanza: “Sicurezza, diritti e partecipazione”. Alla Presenza della Senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, dell’assessora regionale ad Ambiente, Edilizia e Pari Opportunità, Claudia Pecoraro, con la candidata al consiglio comunale per il Movimento 5 Stelle, Federica di Martino e il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. “Temi costanti nella nostra quotidianità – ha detto la senatrice Bilotti – parliamo oggi di sicurezza all’indomani dell’approvazione in Senato di un provvedimento, uno scempio, che in realtà non fa nulla per la sicurezza. In Italia, il numero delle Forze dell’Ordine mancanti, è impressionante ma senza fondi, senza risorse, non si può pensare di garantire maggiore sicurezza anche nelle città”. “Tre temi – ha rimarcato l’Assessora Pecoraro – che sono una conseguenza dell’altro non sono parole isolate, ma un unico respiro collettivo. Dove le persone partecipano, nasce una comunità viva, consapevole, capace di proteggere sé stessa. Una città non è fatta di luoghi, ma di legami: quando ciascuna e ciascuno si sente parte di qualcosa di più grande, allora quella città diventa casa, e ogni casa merita cura, dignità e futuro. È compito delle istituzioni accendere questa luce, renderla accessibile a tutte e tutti, perché Salerno non è di pochi, ma appartiene a chi la vive, la ama e la costruisce ogni giorno, l’assessora ha anche ricordato i passi fatti dalla Regione Campania in riferimento alla vicenda Fonderie Pisano. “Le istituzioni devono avere una visione ampia. Noi abbiamo tutelato le cittadine e i cittadini senza mai perdere di vista la tutela anche dei posti di lavoro”. Sul tema della sicurezza e dell’idea di un sistema coerente che tiene insieme serenità di vita, diritti e opportunità, si è incentrato in particolare l’intervento della candidata al consiglio comunale, Federica di Martino. “Permettere ai cittadini di sentirsi parte della comunità. Questo è l’obiettivo per una città che da troppo tempo è in mano ad un solo uomo. Noi vogliamo una Salerno che crei delle opportunità reali e offra soluzioni concrete. Se parliamo di sicurezza, ad esempio, ci impegniamo per un vero trasporto notturno così come pensiamo alla sicurezza che si coniuga con lo sviluppo economico e sociale: far rivivere le periferie, tenere le vetrine aperte, avere negozi che diventano luoghi rifugio per le donne, significa coniugare serenità di vita e benessere. Agevolare con una forte detassazione chi investe nelle periferie è un primo passo. Accanto a questo, per me sicurezza si coniuga con le politiche sociali e la bellezza: riqualificare spazi verdi e restituirli alle famiglie, ai minori ed agli anziani significa abitare lo spazio pubblico, che solo così è più sicuro, e farlo in luoghi di bellezza che diventano anche luoghi in cui si svolgono attività con il protagonismo del tessuto associativo e cooperativo. Rafforzare i servizi a tutela delle donne e della loro salute, significa anche politiche attive per il lavoro e per la casa. Una città che invecchia e si spopola significa condomini vuoti e anziani isolati. Sicurezza e diritti significano agevolare chi affitta: facciamo risparmiare ai proprietari e recuperiamo dalla Tari di chi ci andrà ad abitare. Cose semplici, immediate, con oneri ridotti per le casse comunali, ma che possono cambiare la qualità di vita delle persone e il futuro di questa città”. Molto soddisfatto per le prime battute della campagna elettorale, il candidato sindaco, Franco Massimo Lanocita che ha puntato sul “sogno”. “Recentemente mi hanno chiesto se ho un sogno per la mia città – ha detto Lanocita – Io sogno una città sia per i giovani che per gli anziani. Una città con meno auto e un servizio di trasporto pubblico, integrato gomma e ferro, che funzioni e che consenta di attraversare Salerno senza difficoltà. Sogno una città turistica. Ma davvero. Una città che non sia una cartolina vuota ma che si apra al mondo e sappia accogliere i turisti con professionalità e servizi. Sogno una città pulita, con strutture sportive e più accessi al mare. Una città sicura e solidale. Una città di cui essere orgogliosi”.