Di Bartolomei: De Luca, un grande uomo che manca tantissimo

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ricorda Agostino Di Bartolomei, morto trent’anni fa a Castellabate (Salerno), dove si era stabilito alla fine della sua carriera da calciatore. “Trent’anni fa, oggi – scrive De Luca su Facebook – finiva in maniera drammatica la vita di Agostino Di Bartolomei, un grande calciatore e soprattutto un grande uomo. Lo ricordiamo per le sue grandi imprese sportive: capitano dello scudetto della Roma di Liedholm, poi nel Milan, e sul finire della carriera prima al Cesena, dove fu protagonista di una meritata salvezza, e quindi alla Salernitana, che grazie a lui tornò in serie B dopo 23 anni. Ma lo ricordiamo anche per essere stato una persona dalle qualità straordinarie. Era amato dai suoi tifosi e rispettato dagli avversari per la sua grande umanità, fatta di riservatezza, umiltà e correttezza. Un esempio per tutti. Manca tantissimo. Un abbraccio alla famiglia e a tutti i suoi cari”, conclude De Luca.