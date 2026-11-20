CASERTANA-SALERNITANA 2-2

CASERTANA (4-4-2): De Lucia; Martino, Kontek, Rocchi (59’ Piovanello), Caporale (90 Favale); Oukhadda, Mehic (59’ Pezzella), Di Tacchio (90’ Bentivegna), Vezzoni; Manconi, Castelli (81’ Ajayi). A disposizione: Schiedo, Magro, Girelli, Favale, Colley, Belli, Sandri, Pirollo, Arzillo. All. Stellone

SALERNITANA (4-2-3-1): Galeotti; Llano, Heinz, Celiento (29’ Pieraccini), Zoia; Gyabuaa, De Boer; Cardoni (69’ Vitale), Achik (69’ La Gumina), Villa; D’Ursi (82’ Lescano). A disposizione: Perina, Djamanca, Capuano, Boncori, Del Pin, Longobardi, Anastasio, Bevilacqua. All. Di Bari

ARBITRO: Di Mario di Ciampino (Rignanese di Rimini-Bernasso di Milano. IV Uomo: Liotta di Castellammare di Stabia. FVS: Ciannarella di Napoli)

MARCATORI: 38’ autorete di Kontek (S), 71’ Di Tacchio (C), 83’ Villa (S), 94’ Vezzoni (C)

NOTE: Spettatori 4mila circa. Ammoniti: Rocchi (C), Achik (S), Mehic (C), D’Ursi (S), Caporale (C), Manconi (C). Espulso all’89’ dalla panchina Stellone (All. C). Calci d’angolo: 9-3 per la Casertana (3-2 pt). Recupero 2’pt, 8+1’st.

di Fabio Setta

CASERTA – Occasione sprecata. Due volte in vantaggio al Salernitana ha pagato due disattenzione e torna da Caserta con un punto che dà continuità ma che lascia tanto amaro in bocca. Spinta da un pizzico fortuna, la squadra granata avrebbe meritato il successo ma ha peccato prima di cinismo e poi di lucidità nel finale. La partenza della squadra di Vito Di Bari non è stata certo brillante. Confermato il 4-2-3-1, la Salernitana non ha mai trovato la chiave di volta per impensierire i padroni di casa, sprecando diverse ripartenze per qualche imprecisione di troppo. Ci ha provato Cardoni a mettere in difficoltà Caporale provando a sfruttare il proprio passo più veloce, supportato anche da Llano, ma in area di rigore la squadra granata non si è praticamente mai vista. Tranne in occasione della rete che ha sbloccato il derby: la combinazione Llano-Gyabuaa-Llano ha provocato l’autorete di Kontek che ha spezzato l’equilibrio. Un vantaggio trovato meritatamente per una squadra che è stata brava a far sfogare l’avversario guadagnando metri minuto dopo minuto. Inevitabile che la fortuna, in questo derby così sentito, abbia avuto un peso importante. Oltre l’autorete, la Salernitana è stata baciata dalla dea bendata anche al 17’ quando su cross di Caporale, Castelli di testa ha colpito il palo. Qualche minuto prima, Manconi, forse in fuorigioco, aveva avuto la palla del vantaggio ma Galeotti era stato bravo a deviare in corner. Poi è salito di tono sicuramente Gyabuaa, schierato titolare al posto dello squalificato Tascone, quale unica novità di formazione, che a centrocampo ha sicuramente vinto il duello con l’ex Di Tacchio. Bravo anche Galeotti sui tiri dalla distanza e sulla punizione di Manconi, che ha aperto il secondo tempo così come su Piovanello in pieno recupero. Così come positive sono state le prove di Heinz, leader difensivo che è mancato tanto, così come quella di Pieraccini, subentrato all’infortunato Celiento. Compatta, concentrata, la Salernitana è stata brava a soffrire quando doveva e a cercare di pungere quando poteva come al 53’ quando Achik, tre contro due, ha tirato da posizione defilata, trovando la risposta di De Lucia con De Boer al 56’ che ha sfiorato il palo così come D’Ursi nemmeno un minuto dopo. Poi i cambi di Di Bari subito puniti dalla Casertana che ha trovato la rete del pareggio con l’ex Di Tacchio su sponda di Piovanello al 71’. Proprio Vitale che non sembrava essere entrato bene, ha pennellato il cross per Villa che a sette dal termine ha riportato avanti la Salernitana. Forse in fuorigioco chissà, ma non avendo immagini chiare, l’arbitro dopo una lunga revisione ha convalidato la rete che non è bastata. Al 94’ Vezzoni in area di rigore ha girato alle spalle di Galeotti un tiro di Bentivegna per il 2-2.