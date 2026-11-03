Dentis (Coripet): "Oltre 2.000 ecocompattatori per riciclo di bottoglie in Pet" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

L’appello di Musk su X: “Oggi votate rosso” Vaccini, Radovanovic (UniMi): “In virus sinciziale efficaci per contrastare eventi acuti” Vaccini, Pregliasco: “Virus sinciziale un rischio per gli anziani, anti-Rsv entri nel Pnpv” Vaccini, Cittadinanzattiva: “Anti-Rsv a livello nazionale contro frammentazioni regionali” Antonelli comparsa nel film di Accorsi, l’attore: “Ti ho visto nascere” “Lenny Kravitz è vivo”: dato per morto da una fake news, non era sul jet precipitato in Florida Nucleare, Ciafani (Legambiente): “Un morto ucciso dal mercato, non da ambientalismo” Ronchi: “Su Green Deal narrazione sbagliata, transizione ineludibile” Dentis (Coripet): “Oltre 2.000 ecocompattatori per riciclo di bottoglie in Pet” Gattoni (Cib): “Da biogas contributo significativo a indipendenza energetica” Fava (Ecomondo): “Anno complesso, pesa geopolitica, occorre fare di più” Caso Garlasco, a metà novembre difesa Stasi presenterà istanza di revisione L’appello di Musk su X: “Oggi votate rosso” Vaccini, Radovanovic (UniMi): “In virus sinciziale efficaci per contrastare eventi acuti” Vaccini, Pregliasco: “Virus sinciziale un rischio per gli anziani, anti-Rsv entri nel Pnpv” Vaccini, Cittadinanzattiva: “Anti-Rsv a livello nazionale contro frammentazioni regionali” Antonelli comparsa nel film di Accorsi, l’attore: “Ti ho visto nascere” “Lenny Kravitz è vivo”: dato per morto da una fake news, non era sul jet precipitato in Florida Nucleare, Ciafani (Legambiente): “Un morto ucciso dal mercato, non da ambientalismo” Ronchi: “Su Green Deal narrazione sbagliata, transizione ineludibile” Dentis (Coripet): “Oltre 2.000 ecocompattatori per riciclo di bottoglie in Pet” Gattoni (Cib): “Da biogas contributo significativo a indipendenza energetica” Fava (Ecomondo): “Anno complesso, pesa geopolitica, occorre fare di più” Caso Garlasco, a metà novembre difesa Stasi presenterà istanza di revisione
Ultim'ora Nazionale

Dentis (Coripet): “Oltre 2.000 ecocompattatori per riciclo di bottoglie in Pet”

  • Novembre 3, 2026
  • 0
  • 47
  • 1 Min Read
Dentis (Coripet): “Oltre 2.000 ecocompattatori per riciclo di bottoglie in Pet”

(Adnkronos) – “Siamo operativi da gennaio del 2020. Oltre a gestire quota parte delle raccolte differenziate degli imballaggi in plastica su tutto il territorio nazionale, abbiamo circa 2.000 ecocompattatori, macchine intelligenti che sanno riconoscere l’imballaggio conferito, riconoscendo una bottiglia in Pet da un’altra realizzata con polimero plastico, e che ci permettono di migliorare di gran lunga la raccolta, consentendo di chiudere il cerchio del riciclo”. Corrado Dentis, presidente di Coripet, il consorzio per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in Pet ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.  

Il conferimento nei compattatori, specifica Dentis, permette “di fare la cosa più nobile che si possa ottenere, ovvero riottenere un’altra bottiglia. La macchina intelligente che riceve la bottiglia la compatta e la invia direttamente al riciclo. Da un granellino fuso nasce una nuova bottiglia.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025