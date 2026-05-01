debitocancellato.it: Fine di un incubo per ex ristoratore di Pagani

NOCERA INFERIORE – Uscire dall’incubo dei debiti, bloccare l’aggressione di banche ed esattoria e tornare a vivere una vita dignitosa. Non è un miraggio, ma quanto stabilito da una recente e importantissima sentenza (la n. 21/2026) emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, che ha restituito speranza a un cittadino di Pagani, ex imprenditore nel settore della ristorazione. La storia è quella di tanti, troppi piccoli imprenditori italiani. Per circa un decennio l’uomo aveva gestito un ristorante-pizzeria, prima di essere letteralmente travolto dalle avverse contingenze macroeconomiche. L’aumento vertiginoso dei costi operativi e una pressione fiscale e contributiva insostenibile lo avevano costretto, nel 2015, ad abbassare definitivamente la saracinesca. Da quel momento, però, è iniziato un calvario fatto di cartelle esattoriali, debiti previdenziali e scoperti bancari lievitati a dismisura. A questo si era aggiunta una delicata situazione familiare, con un divorzio e l’obbligo di versare il mantenimento per la figlia. Una situazione apparentemente senza via d’uscita, fino all’intervento decisivo del Dott. Nicola Ferraioli, esperto in procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa e fondatore del portale specializzato “debitocancellato.it”. In qualità di Advisor del debitore, il Dott. Ferraioli ha studiato minuziosamente il caso, costruendo una complessa ma inattaccabile strategia legale e finanziaria per accedere alle tutele previste dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (la cosiddetta legge “Salvasuicidi”). Il lavoro strategico del Dott. Ferraioli ha convinto in pieno il collegio giudicante. Il Tribunale ha infatti decretato l’apertura della procedura di Liquidazione Controllata, accertando l’incolpevolezza del debitore rispetto alla crisi che lo ha colpito. Ma il vero capolavoro strategico, che rende questa sentenza un faro di speranza, riguarda la tutela della dignità umana del debitore. Nonostante l’uomo abbia un impiego a tempo determinato da 1.200 euro mensili, il Tribunale ha stabilito che ben 925 euro dovranno rimanere intoccabili e a disposizione esclusiva dell’uomo per il proprio sostentamento e per il mantenimento della figlia. Nessun creditore, né banca né Fisco, potrà pignorare questa somma vitale. Tutti i debiti pregressi verranno convogliati all’interno della procedura, al termine della quale il cittadino di Pagani otterrà la cosiddetta “esdebitazione”, ovvero la cancellazione definitiva di tutto il debito residuo che non è stato possibile pagare, tornando ad essere una persona finanziariamente “pulita”. «Questa sentenza rappresenta una vittoria non solo legale, ma di civiltà – spiega il Dott. Nicola Ferraioli, founder di debitocancellato.it –. Troppo spesso chi ha fatto impresa e ha fallito a causa di fattori esterni, come la crisi economica o la morsa fiscale, viene trattato come un criminale e condannato all’emarginazione sociale, con stipendi pignorati e ansia quotidiana. Il nostro ruolo come Advisor non è solo quello di compilare scartoffie, ma di elaborare una vera e propria via d’uscita strategica. Con debitocancellato.it vogliamo diffondere un messaggio chiaro: la legge per difendersi dai debiti esiste, ma per farla applicare con successo serve un’assistenza iper-specializzata. Oggi abbiamo restituito non solo la tranquillità finanziaria a un padre di famiglia, ma la sua dignità»