De Simone: “Da opposizione polemiche fuffa sulla processione di Raito”

«Le accuse del gruppo “Vietri che Vogliamo” sono pura propaganda, maldestro tentativo per cercare visibilità mediatica. Si tenta di trasformare la storica processione della Madonna delle Grazie di Raito in un caso politico, distorcendo completamente la realtà». A dirlo è il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone che rispedisce al mittente le accuse rivolte dai consiglieri di opposizione che avevano denunciato l’assenza di sicurezza a Raito tra i giardini di Villa Guariglia. «I fatti dicono altro: il blackout elettrico a Villa Guariglia è stato causato dal recente maltempo e non dall’incuria del Comune. La manutenzione stradale e le potature erano già state completate, fatte salve quelle operazioni straordinarie sui rami alti che necessitavano di mezzi speciali – ha aggiunto il primo cittadino – L’opposizione dimentica poi deliberatamente che Villa Guariglia è di proprietà della Provincia di Salerno e che il sottoscritto è delegato ai Beni Culturali dell’ente di Palazzo S. Agostino da soli 20 giorni, a fronte di mesi di restrizioni che l’ente provinciale ha dovuto imporre all’immobile. Assicurare il passaggio della processione è stato il risultato di un complesso dialogo istituzionale, che ha protetto la nostra tradizione. Chi oggi evoca accordi ignora che la collaborazione tra gli enti ha già prodotto il risultato sperato: far svolgere la funzione come da tradizione ed in sicurezza». Il sindaco De Simone ribadisce che «spiace constatare l’uso della fede e dei sentimenti popolari per alimentare allarmismi e fare sterile polemica politica. L’Amministrazione prosegue sulla strada dei fatti e della responsabilità, nell’esclusivo interesse dei cittadini».