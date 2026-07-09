Canottieri Irno, levittorie di Marta Piccininno e Maria Vittoria Longhitano

Grande soddisfazione per il Circolo Canottieri Irno, che celebra gli eccellenti risultati ottenuti dalle proprie atlete Marta Piccininno e Maria Vittoria Longhitano, protagoniste con la maglia della Nazionale Italiana ai Polonia Summer Games. Prestazione eccezionale per Marta Piccininno, autentica protagonista della manifestazione, capace di conquistare ben quattro medaglie d’oro. L’atleta azzurra ha infatti dominato le gare individuali dei 500, 1000 e 2000 metri, completando uno straordinario poker di successi con il primo posto nella staffetta 4×500. Ottimi risultati anche per Maria Vittoria Longhitano, che ha dimostrato grande competitività a li-vello internazionale. Dopo aver sfiorato il podio con il quarto posto nelle prove individuali dei 500 e dei 1000 metri, ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella staffetta 4×1000 e una medaglia di bronzo nella staffetta 4×500. I risultati ottenuti dalle due atlete rappresentano motivo di grande orgoglio per tutto il Circolo Ca-nottieri Irno e confermano l’eccellente lavoro svolto quotidianamente da atlete, tecnici e società nella crescita di giovani talenti capaci di distinguersi anche in ambito internazionale. Il Circolo Canottieri Irno si congratula con Marta e Maria Vittoria per gli straordinari traguardi raggiunti e augura loro di continuare a raccogliere successi, portando sempre più in alto i colori dell’Italia e del nostro sodalizio.