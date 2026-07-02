Crolla enorme ramo sulla panchina, tragedia sfiorata al Parco del Mercatello - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

De Luca sul Salerno Pride, ‘mobilitatevi perché stiamo andando verso il passato’
Crolla enorme ramo sulla panchina, tragedia sfiorata al Parco del Mercatello
Alterazione, fabbricazione e detenzione di armi clandestine: 4 arresti a Salerno
Concerti d’Estate nel segno delle mutazioni
Salerno

Crolla enorme ramo sulla panchina, tragedia sfiorata al Parco del Mercatello

  • Luglio 2, 2026
  • 0
  • 79
  • 1 Min Read
Crolla enorme ramo sulla panchina, tragedia sfiorata al Parco del Mercatello
Momenti di paura nella mattina di oggi, giovedì 2 luglio, al Parco del Mercatello, a Salerno, dove un grosso ramo si è improvvisamente staccato da un albero, precipitando su una panchina.
Solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti: al momento del crollo, infatti, la panchina era vuota.
Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017