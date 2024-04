De Luca, presto sapremo se riusciamo a tenere aperti Ps

“A fine mese si conclude il concorso, ci sono da esaminare una novantina di domande che sono state rivolte alla Regione per l’impegno nei pronto soccorso. Vediamo come si conclude questo concorso unico regionale come tentativo estremo per avere il personale necessario”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb. “Mancano una decina di giorni – ha aggiunto – dovremmo avere un risultato speriamo per lo meno sufficiente per tenere aperti i pronto soccorso principali in attesa che il governo prenda decisioni sostanziali per evitare di chiuderli”, ha ribadito.