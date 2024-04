Salernitana, contro i viola out Maggiore e Manolas

Si avvicina il momento delle scelte per mister Colantuono. Domenica la Salernitana torna all’Arechi e davanti al pubblico amico proverà a reggere il confronto con la Fiorentina, a caccia di riscatto anche in campionato dopo essersi qualificata per la semifinale di Conference League.

Il trainer granata dovrà rinunciare a Manolas e Maggiore, oltre al lungodegente Kastanos. In dubbio Boateng mentre si farà il possibile per recuperare del tutto Basic, vista l’emergenza in mediana dettata pure dalla squalifica di Coulibaly.

La Salernitana dovrebbe sfidare i viola col 4-4-1-1: Ochoa o Costil tra i pali; uno tra Zanoli e Pierozzi a destra, Fazio potrebbe essere preferito a Gyomber per far coppia con Pirola, Pellegrino agirà a sinistra; Tchaouna e Bradaric esterni alti; Legowski ed uno tra Basic, Martegani e Gomis in mezzo; Candreva alle spalle di un centravanti da scegliere tra Simy, Ikwuemesi e Weissman.

A gara in corso potrebbe esserci spazio per Vignato.