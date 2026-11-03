De Luca più forte e più bravo che pria

Salvatore Memoli

A molti piace come De Luca commenta i fatti di attualità politica. La sua non è una dimensione provinciale o inferiore alla grande platea che lo segue con curiosità ed anche con una nuova simpatia. Il suo modo di argomentare i fatti di interesse comune ci restituisce una persona diversa, sciolta, non chiusa nello schema imbalsamato dei grandi mostri politici che sentenziano su tutto ciò che interessa, senza dare spazio al motteggio, alla vis comica, alla concorrente forza espressiva che rende la comunicazione un grande strumento di condivisione . De Luca ha conquistato un nuovo ruolo di comunicatore, un modo di attirare la condivisione senza imprigionare necessariamente nell’appartenenza politica il suo ascoltatore. Ora, ha fatto centro! Innanzitutto per la sua ironia che, a stento, nasconde il suo sorriso che sfotte senza offendere! Con i suoi commenti, siano essi fatti di importanza nazionale o locale, ha raggiunto una maturazione che lo rende simpatico a tutti, senza saccenteria, senza grevità , raggiunge risultati che indicano la condivisione con migliaia di persone di tutto il bel Paese. Il nuovo Vincenzo De Luca é una sorpresa per tutti, anche per molti di noi che ritenevano di conoscerlo bene e che non si sarebbero mai aspettata la sua pungente ironia che fa sempre centro e che coglie gli aspetti più reconditi di personaggi o situazioni che meritano effettivamente il proscenio di uno sfottò irriverente che ne desacralizza molte supponenti posizioni. Coloro che pensavano che, dopo le elezioni i amministrative, Vincenzo De Luca calzasse le pantofole e magari si affacciasse dai panoramici balconi del Palazzo di Città solo per mostrare di esistere, sono caduti in panico. L’uomo e il politico sottopongono tutti ad uno stress di novità, di iniziative, di progetti, di controlli serrati sulla città, fino ad arrivare alla critica ironica e satirica. Questa é una prova di pienezza di un ruolo che é stato aggiornato ai modelli attesi della comunicazione ed é una dimostrazione che quando i messaggi importanti si veicolano con quel tipo di ironia, il personaggio ha raggiunto la posizione più alta della politica di cui dispone la conoscenza delle forme comunicative più diverse per sorprendere innanzitutto gli avversari. Il nostro Sindaco é un conosciuto politico, con posizioni piuttosto autonome da tutti gli schieramenti politici, negli ultimi anni ha capito che usare bene l’arma dell’ironia e la satira gli consente di raggiungere un pubblico più vasto ed attento, poco disposto ad ascoltare un politico. Il risultato gli dà ragione perché, tutte le volte che interviene, i social impazziscono, migliaia di persone con diverse posizioni politiche gli accordano il loro plauso. Mancava un personaggio politico di questa caratura, ironico, deciso a dire la sua senza rete. Negli ultimi anni il confronto politico é diventato un freddo scontro dialettico. De Luca sta usando un linguaggio politico svuotato di fredda aggressività che senza sconti non fa perdere agli argomenti il peso della denuncia. Anche Berlusconi con il suo messaggio satirico riuscì ad affascinare tante persone. Dimostrò che con il suo modo di comunicare riusciva a vincere le elezioni più volte. Il dato comune di questi modi di comunicare si accompagna al ridimensionamento delle ideologie che avevano caratterizzato lunghi anni della politica. Il tratto rilevante, da ultimo, è la cultura del fare, della realizzazione delle cose necessarie ed utili. De Luca prende in giro qualche avversario ma, nel contempo, mette in crisi tutta la sinistra, raggiungendo consensi in crescita. É chiaro che i risultati raggiunti non sono soltanto il frutto della sua ironia.Parlano i fatti di governo del Comune di Salerno e della Regione Campania. Da più parte si apprezzano la sua cultura classica e il suo acume politico con cui riesce a leggere con grande profondità i fatti della politica internazionale. Decisamente il suo ruolo di Sindaco di una media città del Sud potrebbe sembrare inadeguato al suo bagaglio di esperienze politiche. Da questa postazione trova la forza per parlare a tutti, per ripetere in modo singolare e talvolta divertente che il senso autentico della politica é altro. Ripetere che bisogna fare altro, usare altri obiettivi per non cadere nella politica politicante. Deve dirlo! Tante volte ripeterlo! Proprio come Ettore Petrolini nel suo celebre sketch comico amava ripetere : ‘più bella e più forte che pria’, puntando sulla psicologia della massa, anche se per qualcuno la parola pria sembrava essere il passaggio che più incuriosiva tutti! De Luca ci aiuta a capire, tratta gli argomenti politici più difficili con la sua matura esperienza della storia e della politica. Non lascia nulla al caso, sceglie le parole e il modo di sottolineare i passaggi importanti per restituirli con maggiore sottolineatura ai suoi seguaci, divertendoli. Abbiamo, ora, un De Luca più forte e più bravo che pria!