De Luca: nuova stagione di trasformazioni urbane

di Erika Noschese

Non soltanto l’accensione delle Luci d’Artista, ma l’occasione per rilanciare il futuro di Salerno, tra sicurezza, occupazione, grandi opere e trasformazione urbana. Il sindaco Vincenzo De Luca, nel corso dell’inaugurazione della XXI edizione della manifestazione natalizia, ha tracciato le priorità dell’amministrazione comunale, annunciando una nuova stagione di interventi destinati, nelle intenzioni dell’ente, a cambiare il volto della città. Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani, alle famiglie e a quanti chiedono nuove opportunità di crescita e sviluppo. Dalla Villa comunale a piazza Flavio Gioia, fino a Pastena, il primo cittadino ha accompagnato l’accensione delle installazioni luminose con una riflessione sul futuro del capoluogo. Al centro del suo intervento, la necessità di costruire una città europea, capace di garantire sicurezza, qualità della vita e prospettive occupazionali. «Vedrete, sarà una rivoluzione. Stiamo lavorando per creare una città in grado di offrire migliaia di posti di lavoro nell’ambito di un distretto turistico, per dare un futuro ai nostri figli. Se non saremo capaci di creare lavoro, i nostri giovani se ne andranno. È inutile parlare di futuro se non diamo loro la possibilità di vivere, di costruirsi una famiglia e di rimanere a Salerno», ha dichiarato De Luca, sottolineando come la creazione di nuove opportunità occupazionali rappresenti una delle principali sfide per l’amministrazione. «Siamo impegnati con tutte le nostre forze per offrire ai giovani la possibilità di trovare un lavoro, avere una vita dignitosa e costruire una famiglia nella propria città. Non sarebbe degno di una classe dirigente lasciare che i nostri ragazzi siano costretti ad andare via», ha aggiunto. Un ragionamento che il sindaco ha collegato anche al tema della sicurezza urbana, individuando nella serenità dei cittadini una condizione indispensabile per la crescita della città. «A Salerno lavoriamo su due grandi obiettivi: la pace e il lavoro. La pace per le donne, per i giovani e per i popoli, ma anche la pace intesa nel senso più ampio, come serenità della vita quotidiana. Significa consentire alle ragazze di passeggiare sul lungomare senza essere infastidite, permettere alle famiglie di vivere tranquille, senza dover fare i conti con parcheggiatori abusivi e fenomeni di microcriminalità», ha spiegato il primo cittadino. Il tema della sicurezza si intreccia, dunque, con quello dello sviluppo economico e della riqualificazione degli spazi pubblici. Per De Luca, il completamento del programma di opere pubbliche dovrà rappresentare il motore di una nuova fase di crescita, capace di generare occupazione e rilanciare l’immagine di Salerno su scala nazionale ed europea. «Stiamo portando avanti un programma straordinario di opere pubbliche, dai piccoli interventi di arredo urbano fino alle grandi infrastrutture, come il nuovo palazzetto dello sport, il nuovo ospedale e il ripascimento del litorale a partire da Pastena. Vogliamo creare migliaia di posti di lavoro per i nostri giovani», ha ribadito. L’inaugurazione delle Luci d’Artista è stata anche l’occasione per esprimere soddisfazione per l’avvio della manifestazione, nonostante alcuni interventi debbano ancora essere completati. «Siamo l’unica città d’Italia ad avere le Luci d’Artista già accese in questo momento. Abbiamo fatto veramente un miracolo e sono contento. Manca ancora qualche strada, ma abbiamo deciso di inaugurare oggi per non perdere questo fine settimana», ha affermato De Luca. Il sindaco ha poi sottolineato il clima di partecipazione e di entusiasmo registrato durante l’accensione delle installazioni, interpretandolo come un segnale positivo per la ripartenza della città. «Stiamo ritrovando un clima di entusiasmo che avevamo perso. Eravamo un po’ ammosciati, ma Salerno è Salerno. Dobbiamo rilanciare la nostra città in Italia e in Europa. Questo evento rappresenta il primo atto di una nuova stagione di inaugurazioni, opere pubbliche, trasformazioni urbane e rilancio della città a livello nazionale», ha dichiarato. Da qui anche l’appello rivolto direttamente ai cittadini, invitati a sostenere il percorso di trasformazione annunciato dall’amministrazione. «Abbiamo ripreso il cammino. Dateci una mano, stateci vicino, non fate i lamentosi come sempre. Aiutateci ad andare avanti con determinazione», ha detto il primo cittadino. Particolare attenzione è stata riservata alla zona orientale e, nello specifico, a Pastena, dove De Luca ha annunciato interventi destinati, secondo le sue previsioni, a modificare profondamente l’assetto urbano e le prospettive di sviluppo del quartiere. «Stiamo preparando una rivoluzione a Pastena, con il nuovo porticciolo, il nuovo albergo che sorgerà nell’area, il lungomare e i parcheggi pubblici. Qui ci sarà una rivoluzione: cambierà la gerarchia urbana della città», ha annunciato il sindaco. Un progetto che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe contribuire a rafforzare la vocazione turistica della zona orientale e a ridefinire il rapporto tra la città e il mare. Il riferimento al nuovo porticciolo si inserisce tuttavia in un dibattito ancora aperto sul futuro del litorale di Pastena, al centro negli ultimi tempi di contestazioni e richieste di chiarimento da parte di comitati e cittadini. Le parole del sindaco delineano quindi una prospettiva di trasformazione che va oltre il centro cittadino, puntando a coinvolgere anche i quartieri orientali attraverso nuovi interventi infrastrutturali, servizi e spazi pubblici. L’accensione delle Luci d’Artista diventa così, nel messaggio politico e amministrativo di De Luca, il simbolo di una ripartenza. Non soltanto una manifestazione capace di richiamare visitatori e animare il periodo natalizio, ma il punto di partenza di una fase che il sindaco immagina caratterizzata da cantieri, investimenti e nuove opportunità occupazionali. Resta ora da verificare come gli annunci si tradurranno in interventi concreti e quali saranno i tempi di realizzazione delle opere prospettate. Intanto, tra le installazioni luminose della Villa comunale, piazza Flavio Gioia e Pastena, De Luca affida alle Luci d’Artista il compito di inaugurare simbolicamente una nuova stagione per Salerno, con due obiettivi dichiarati: restituire serenità ai cittadini e offrire ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro senza dover lasciare la città.