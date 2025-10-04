De Luca jr: "grazie al governatore, ha dato l'anima" - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Premi: Comisso, vincono Balzano nella Narrativa e Tovaglieri nella Biografia
Sinner batte Altmaier e il caldo a Shanghai: “Qui è tutto diverso, devo conservare energie”
Da banana a mango made in Italy, aumenta produzione frutta esotica
De Luca jr: “grazie al governatore, ha dato l’anima”
Campania Ultimora

De Luca jr: “grazie al governatore, ha dato l’anima”

  • Ottobre 4, 2025
  • 0
  • 102
  • 1 Min Read
De Luca jr: “grazie al governatore, ha dato l’anima”

“Dobbiamo ringraziare chi in questi anni ha dato il sangue, l’anima e la vita per rilanciare la Campania: il presidente Vincenzo De Luca”. Lo ha detto il neo segretario del Pd campano, Piero De Luca, nella sua relazione all’assemblea del partito che lo ha proclamato eletto. Parole che sono state accolte dall’assemblea con un lungo applauso. De Luca, nell’evidenziare i risultati raggiunto dal governo regionale, ha affermato: “Nessuno se lo aspettava, nessuno se lo immaginava. Dobbiamo rivendicare i risultati raggiunti con orgoglio perchè è stato fatto un lavoro straordinario e dobbiamo proseguire nella rivoluzione avviata”. “Un grande abbraccio e in bocca al lupo a Roberto Fico e a tutti noi. Dobbiamo lavorare – ha aggiunto – come una squadra coesa con ambizione e con orgoglio per mettere in campo un modello che possa essere di riferimento anche a livello nazionale”. “Proporrò – ha concluso De Luca nella sua relazione all’assemblea – che la Campania possa ospitare una grande conferenza programmatica per affrontare i temi del Paese e del Sud, Ripartiamo da qui ad occuparci dei temi per il Mezzogiorno”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013