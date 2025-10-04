De Luca jr: “grazie al governatore, ha dato l’anima”

“Dobbiamo ringraziare chi in questi anni ha dato il sangue, l’anima e la vita per rilanciare la Campania: il presidente Vincenzo De Luca”. Lo ha detto il neo segretario del Pd campano, Piero De Luca, nella sua relazione all’assemblea del partito che lo ha proclamato eletto. Parole che sono state accolte dall’assemblea con un lungo applauso. De Luca, nell’evidenziare i risultati raggiunto dal governo regionale, ha affermato: “Nessuno se lo aspettava, nessuno se lo immaginava. Dobbiamo rivendicare i risultati raggiunti con orgoglio perchè è stato fatto un lavoro straordinario e dobbiamo proseguire nella rivoluzione avviata”. “Un grande abbraccio e in bocca al lupo a Roberto Fico e a tutti noi. Dobbiamo lavorare – ha aggiunto – come una squadra coesa con ambizione e con orgoglio per mettere in campo un modello che possa essere di riferimento anche a livello nazionale”. “Proporrò – ha concluso De Luca nella sua relazione all’assemblea – che la Campania possa ospitare una grande conferenza programmatica per affrontare i temi del Paese e del Sud, Ripartiamo da qui ad occuparci dei temi per il Mezzogiorno”.