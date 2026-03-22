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Salerno

De Luca jr: Buon voto a tutti e tutte

  • Marzo 22, 2026
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De Luca jr: Buon voto a tutti e tutte
Le urne sono aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
Buon voto a tutte e tutti!. Lo ha scritto Piero De Luca dopo aver votato
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