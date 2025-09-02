De Luca, io come Napolitano e De Mita, al lavoro fino a 95 anni - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

De Luca, io come Napolitano e De Mita, al lavoro fino a 95 anni
Audace corsa agli Oscar per Sorrentino? ‘La Grazia’ esce prima negli Usa e poi in Italia
Giubileo, prima volta a San Pietro per pellegrini Lgbtq: “Sabato varcheremo Porta Santa”
realme: nuovi standard di durata per le batterie mobile
Ultimora Campania

De Luca, io come Napolitano e De Mita, al lavoro fino a 95 anni

  • Settembre 2, 2025
  • 0
  • 119
  • 2 Min Read
De Luca, io come Napolitano e De Mita, al lavoro fino a 95 anni

“Avevamo approvato la legge in Campania per il terzo mandato, poi è giunta la pronuncia della Corte Costituzionale che fu bizzarra. La responsabilità sul no al terzo mandato riguarda anche il Pd che non ha avuto una parola da dire mentre il Governo ha messo in discussione la legge della Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervistato da Rtl102.5 nel giorno dell’uscita del suo libro “La sfida” edito da Piemme. Il governatore campano ha comunque precisato che “noi siamo sulla linea di Napolitano e De Mita e quindi in Campania saremo al lavoro fino ai 95 anni”. “In Campania – ha aggiunto De Luca – abbiamo in corso la realizzazione 10 ospedali nuovi, grandi programmi per il trasporto pubblico locale e l’assetto ambientale della Regione, il motivo di voler fare il terzo mandato era di completare questo programma. Ma in questi anni in Campania non ho trovato uno che si è davvero informato sui risultati di Governo della Regione. Ho anche letto un articolo sul Corriere che colpevolizzava chi tra noi ha preso oltre il 70% di voti, come se li avessimo rubati. Che Paese di dementi. In altri Paesi se hai un risultato importante è perché hai buttato il sangue, mica te li compri i voti”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013