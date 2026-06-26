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Nocera, Donna morta, fermato il compagno

  • Giugno 26, 2026
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Nocera, Donna morta, fermato il compagno

È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere il compagno della 56enne che, la scorsa notte, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Di Florio a Nocera Inferiore (SALERNO). Il decreto è stato emesso al termine di un interrogatorio fiume, nel corso del quale gli investigatori avrebbero contestato al 70enne diverse contraddizioni. L’uomo, difeso dall’avvocato Sabato Romano, ha ribadito la propria estraneità rispetto alle ipotesi avanzate dagli investigatori. Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia sul corpo della 56enne che servirà a ricostruire in maniera certa le cause della morte. Ad insospettire i carabinieri erano stati alcuni segni riscontrati all’altezza del collo. Nelle ore successive il 70enne è stato ascoltato a lungo, prima del fermo arrivato in serata.

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