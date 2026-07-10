De Luca, ‘contro parcheggiatori abusivi e rovistatori avanti senza esitazione’

Sicurezza e decoro urbano, contrasto ai rovistatori di rifiuti, lotta agli sversamenti abusivi: sono questi i principali obiettivi che si è prefissato di raggiungere il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nel corso del suo mandato. E anche oggi è tornato all’attacco ribadendo che su questi fronti si andrà avanti senza esitazioni. “Il nucleo di Polizia municipale destinato alla tutela della sicurezza e della dignità urbana è pienamente al lavoro”. E’ stato individuato anche un soggetto che sversava abusivamente rifiuti che è stato multato: “Vedremo se avrà imparato la lezione”, sottolinea il primo cittadino nella consueta trasmissione settimanale. “Prosegue anche il lavoro per contrastare i rovistatori – aggiunge -: in genere sono rom o soggetti di paesi dell’Est che si sono specializzati in questo lavoro. Il giovedì sera, la giornata della raccolta indifferenziata dei rifiuti, arrivano da fuori Salerno, vanno a rovistare fra i rifiuti indifferenziati per prendere scarpe soprattutto, elettrodomestici, cellulari abbandonati, e fanno questo lavoro per dare vita ad un mercato abusivo”. Altro obiettivo è il contrasto ai parcheggiatori abusivi: “Rinnovo la mia proposta al ministro dell’Interno Piantedosi perché si approvi un decreto legge che stabilisca che quando un soggetto viola per due volte il Daspo, cioè l’obbligo di non andare in un quartiere, deve essere mandato agli arresti domiciliari, altrimenti il potere di dissuasione non è molto forte”. “I nostri agenti stanno facendo anche un lavoro per individuare gli spacciatori di droga – precisa De Luca – Abbiamo già registrato un rallentamento dello spaccio grazie ai sequestri. Abbiamo poi registrato in questi giorni, un lavoro molto attento fatto dalla Procura della Repubblica, al quale va il mio apprezzamento, per contrastare una baby gang che aveva commesso reati a Piazza della Libertà. Parliamo di ragazzi fra i 14 e i 15 anni. Bene, sono stati presi, sono stati sequestrati tirapugni e coltelli a serramanico”.