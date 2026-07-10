Per Alfieri obbligo di dimora

Franco Alfieri torna in libertà dopo oltre venti mesi di arresti domiciliari. Il Tribunale di Salerno ha revocato la misura cautelare, sostituendola con il solo obbligo di dimora nel comune di residenza, Torchiara.

La decisione è stata assunta dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Salerno, che ha accolto l’istanza presentata dai difensor Alfieri aveva trascorso inizialmente 26 giorni nel carcere di Fuorni, per poi essere posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sul presunto scambio elettorale politico-mafioso legato alle elezioni amministrative del 2019.