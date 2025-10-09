De Luca, Cirielli? Sono commosso... - Le Cronache Attualità
Fico, assessori competenti che mettano al centro etica pubblica
Addio a Michele Morello, il “giudice galantuomo”
Battlefield 6: recensione e hype trailer
De Luca, Cirielli? Sono commosso…
De Luca, Cirielli? Sono commosso…

  • Ottobre 9, 2025
De Luca, Cirielli? Sono commosso…

Sono commosso”. Risponde cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai giornalisti che, a margine di una conferenza stampa al Comune di Salerno, gli chiedono un commento all’indomani dell’ufficializzazione della candidatura a ‘governatore’ campano per la coalizione di centrodestra del viceministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli.

