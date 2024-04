De Luca, Campania rimane ultima per risorse riparto sanità

“Dobbiamo proseguire la battaglia perché dal punto di vista del riparto delle risorse sanitarie la Campania rimane l’ultima regione d’Italia. E’ una vergogna nazionale e dobbiamo combattere per strappare ogni anno non dico la risorsa media pro-capite, che tutti i cittadini italiani hanno, ma almeno per avvicinarci alla media nazionale”. Lo ha affermato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in occasione della cerimonia per celebrare i 40 anni dall’istituzione del Ceinge. Il presidente della Regione ha rivolto alla platea un appello “a farci sentire perché davvero non è più tollerabile che la Campania debba ricevere meno di tutte le regioni d’Italia. Credo che dovremmo combattere di più, essere meno distratti e avere meno propensione ad essere amici di tutti quanti. Dobbiamo imparare a difendere i nostri diritti, difendere la sanità pubblica che poi significa difendere la povera gente”.