Fos Battipaglia spegne gli impianti, azienda verso la chiusura

Entro il 30 aprile verranno definitamente spenti gli impianti dell’ azienda di fibra ottica Fos di Battipaglia del gruppo Prysmian. L’incontro tra proprietà e organizzazioni sindacali presso Confindustria Salerno non lascia spiragli aperti se non un evanescente acquirente italiano che con i macchinari spenti avrebbe serie difficoltà a far ripartire l’azienda. C’è l’accordo sulla cassa integrazione per i dipendenti, un anno a zero ore, ma forti contrasti sul piano sociale allegato