De Luca: “Campagna elettorale già avvelenata da falsità e volgarità” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello, in Campania in arrivo in Fi 21 sindaci
Toscana, Meloni chiude campagna di Tomasi: “Nulla è già scritto, noi nati per stravolgere i pronostici”
Tajani nomina Bicchielli vice responsabile nazionale Enti Locali
Tennessee, esplosione in una fabbrica militare: “Diverse vittime”
Attualità Campania

De Luca: “Campagna elettorale già avvelenata da falsità e volgarità”

  • Ottobre 10, 2025
  • 0
  • 129
  • 1 Min Read
De Luca: “Campagna elettorale già avvelenata da falsità e volgarità”

Dal dibattito politico in vista delle Regionali in Campania al quadro internazionale, Vincenzo De Luca torna al centro della scena con il suo tradizionale intervento social del venerdì, dedicato – come di consueto – a un’analisi pungente e senza filtri.

Il presidente della Regione ha messo nel mirino l’avvio della campagna elettorale, parlando di un clima già “avvelenato da falsità e volgarità”.

“Siamo solo all’inizio – ha dichiarato – ma la quantità di bestialità e falsità che ho già sentito è sconvolgente. Prepariamoci a un mese e mezzo di demagogia, stupidaggini e cialtronate”.

Nel suo intervento, De Luca ha criticato in particolare le narrazioni su sanità e trasporti, accusando gli avversari di manipolare i dati e diffondere “informazioni indecenti”.
Ha poi invitato i cittadini a mantenere lucidità e distacco:

“In certi casi sarà meglio tapparsi le orecchie per non sentire le infamie che diranno”.

Non sono mancate le frecciate al governo nazionale, soprattutto per i tagli alla scuola e alla sanità. Sul fronte politico, De Luca ha definito la candidatura di un esponente governativo in Campania “un circo equestre”, evocando una campagna elettorale che si preannuncia tutt’altro che pacata.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Attualità Cronaca

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013