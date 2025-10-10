De Luca: “Campagna elettorale già avvelenata da falsità e volgarità”

Dal dibattito politico in vista delle Regionali in Campania al quadro internazionale, Vincenzo De Luca torna al centro della scena con il suo tradizionale intervento social del venerdì, dedicato – come di consueto – a un’analisi pungente e senza filtri.

Il presidente della Regione ha messo nel mirino l’avvio della campagna elettorale, parlando di un clima già “avvelenato da falsità e volgarità”.

“Siamo solo all’inizio – ha dichiarato – ma la quantità di bestialità e falsità che ho già sentito è sconvolgente. Prepariamoci a un mese e mezzo di demagogia, stupidaggini e cialtronate”.

Nel suo intervento, De Luca ha criticato in particolare le narrazioni su sanità e trasporti, accusando gli avversari di manipolare i dati e diffondere “informazioni indecenti”.

Ha poi invitato i cittadini a mantenere lucidità e distacco:

“In certi casi sarà meglio tapparsi le orecchie per non sentire le infamie che diranno”.

Non sono mancate le frecciate al governo nazionale, soprattutto per i tagli alla scuola e alla sanità. Sul fronte politico, De Luca ha definito la candidatura di un esponente governativo in Campania “un circo equestre”, evocando una campagna elettorale che si preannuncia tutt’altro che pacata.