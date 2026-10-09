De Luca attacca l’assressore del Comune di Napoli: Cafone e volgare

“Dichiarazioni di una volgarità, di una cafoneria e di una stupidità”. Così, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta trasmissione settimanale, commenta quanto scritto sui social dall’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza in relazione alla vicenda dei finanziamenti per gli stadi Arechi di SALERNO e Maradona di Napoli in un post in cui riconosceva i meriti della giunta Fico. “Il Cipess – le parole di Cosenza – ha confermato il finanziamento dei 150 milioni per il rifacimento dello stadio Maradona. Grazie a Roberto Fico. Ha mantenuto una promessa non facile. Proponendo una importante rimodulazione di fondi. Rimediando a precedenti stranezze sui finanziamenti stadi in Regione. Napoli è Napoli”. “Non vale la pena – la replica di De Luca – di seguire su questa linea di municipalismo, di volgarità e di cafoneria questo assessore”, rivendicando il lavoro avviato per la riqualificazione degli impianti salernitani e ricordando che il Comune di Napoli, secondo la sua ricostruzione, non aveva inserito lo stadio partenopeo nella prima ipotesi di accordo di coesione presentata nel 2022. “Abbiamo cominciato i lavori già da un anno e mezzo, abbiamo fatto la gara”, sottolinea. La scelta di finanziare sia l’Arechi sia il Volpe, aggiunge, è legata alla necessità di trasferire temporaneamente le partite al secondo impianto, così da aprire un unico cantiere all’Arechi e “risparmiare tempo e soldi”. La candidatura agli Europei, precisa De Luca, “è un di più”: la priorità è mettere in sicurezza e rifare uno stadio che, afferma, “cade a pezzi”. Nel mirino del governatore anche Fratelli d’Italia, con una stoccata a chi si era pronunciato contro il finanziamento per l’Arechi: “Non parlo di qualche analfabeta di Fratelli d’Italia che si era pronunciato contro il finanziamento allo stadio Arechi, ciucceria al potere, diciamo”. De Luca rivendica infine un approccio regionale alla partita degli impianti sportivi: “Avendo fatto per dieci anni il presidente della Regione, mi sento di rappresentare tutto il territorio regionale, non ho bisogno di fare municipalismi volgari e stupidi. Quindi, solidarietà, rispetto e affetto” verso le altre candidature campane.