De Luca attacca Fico: Troppa demagogia, su trasparenza - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Lucia Vuolo: Tensioni nella notte confermano i rischi del clima d’odio
De Luca, al Grand Hotel Salerno: “Non ha pagato nemmeno la tassa di soggiorno”
De Luca attacca Fico: Troppa demagogia, su trasparenza
Salernitana, ufficiale il portiere Galeotti
Attualità Campania

De Luca attacca Fico: Troppa demagogia, su trasparenza

  • Luglio 3, 2026
  • 0
  • 76
  • 1 Min Read
De Luca attacca Fico: Troppa demagogia, su trasparenza

Nuovo affondo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nei confronti della Giunta regionale guidata dal suo successore Roberto Fico. Nel corso della consueta diretta social del venerdì, l’ex presidente della Regione Campania ha aperto un duro fronte polemico, contestando l’operato del nuovo esecutivo, in particolare sul tema della trasparenza e della legalità.

«Da quando si è insediata la nuova Giunta regionale – ha dichiarato De Luca – registro una propensione alla demagogia che, per quello che mi riguarda, è diventata insopportabile».

L’ex governatore ha quindi rivendicato il lavoro svolto dalla sua amministrazione, sostenendo che proprio la precedente esperienza di governo regionale rappresenti un modello da seguire.

«Sul tema della trasparenza e della legalità – ha aggiunto – tutti, compresi gli attuali governanti della Regione Campania, devono prendere esempio dallo stile, dalle iniziative e dal modo di governare della precedente Giunta regionale».

De Luca ha infine espresso forti perplessità sulla gestione dell’attuale amministrazione, parlando di una presunta mancanza di chiarezza nell’azione di governo.

«Devo dire – ha concluso – che registro un’opacità nella gestione attuale»

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013