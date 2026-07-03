De Luca attacca Fico: Troppa demagogia, su trasparenza

Nuovo affondo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nei confronti della Giunta regionale guidata dal suo successore Roberto Fico. Nel corso della consueta diretta social del venerdì, l’ex presidente della Regione Campania ha aperto un duro fronte polemico, contestando l’operato del nuovo esecutivo, in particolare sul tema della trasparenza e della legalità.

«Da quando si è insediata la nuova Giunta regionale – ha dichiarato De Luca – registro una propensione alla demagogia che, per quello che mi riguarda, è diventata insopportabile».

L’ex governatore ha quindi rivendicato il lavoro svolto dalla sua amministrazione, sostenendo che proprio la precedente esperienza di governo regionale rappresenti un modello da seguire.

«Sul tema della trasparenza e della legalità – ha aggiunto – tutti, compresi gli attuali governanti della Regione Campania, devono prendere esempio dallo stile, dalle iniziative e dal modo di governare della precedente Giunta regionale».

De Luca ha infine espresso forti perplessità sulla gestione dell’attuale amministrazione, parlando di una presunta mancanza di chiarezza nell’azione di governo.

«Devo dire – ha concluso – che registro un’opacità nella gestione attuale»