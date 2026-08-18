Regione Campania, L’assessore Cuomo è ineleggibile e incompatibile - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Salerno, domani protocollata richiesta opposizione
Regione Campania, da verifiche non emersa incompatibilità di Cuomo
Ue, lettera aperta di Euromò: “No rassegnazione, più partecipazione collettiva”
Iannone (Fdi), ‘chiediamo a Fico di procedere con decadenza Cuomo’
Campania Ultimora

Regione Campania, L’assessore Cuomo è ineleggibile e incompatibile

  • Agosto 18, 2026
  • 0
  • 158
  • 2 Min Read
Regione Campania, L’assessore Cuomo è ineleggibile e incompatibile

Il Ministero dell’Interno, con atto formale, ha stabilito che l’assessore Vincenzo Como non poteva essere nominato alla carica di assessore della giunta regionale. Ne dà notizia il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia e della bicamerale Antimafia. “In risposta ad una mia interrogazione parlamentare – spiega – il Viminale ha evidenziato come la nomina da parte del presidente Fico risulti effettuata in violazione della disciplina vigente, per incompatibilità con la carica di sindaco, e non essendo Cuomo all’atto della nomina in possesso dei richiesti requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere regionale”.

“Nonostante tali insanabili irregolarità – sottolinea l’esponente meloniano -, peraltro immediatamente denunciate, fossero palesi ed evidenti già sotto il profilo documentale, né il presidente dell’assemblea Manfredi né il presidente della Giunta Fico hanno sinora ritenuto di intervenire”. “Nell’arco dei suoi primi mesi di attività – prosegue Rastrelli -, la giunta regionale ha quindi operato scelte politiche, varato delibere, emesso provvedimenti e deliberato impegni di spesa in presenza e di concerto con un membro di giunta nominato assessore in palese violazione di legge”, aggiunge il parlamentare campano che annuncia: “Ho pertanto invitato e diffidato il presidente del consiglio regionale Manfredi a voler attivare le procedure per la decadenza immediata dalla carica di assessore di Vincenzo Como”, a sottoporre “a controllo di legalità e di regolarità formale tutti gli atti amministrativi assunti dall’assessore Cuomo e a valutare “i profili di veridicità della autocertificazione” da lui resa “all’atto dell’assunzione della carica, in merito all’assenza di cause di incompatibilità”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013