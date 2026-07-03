Salernitana, ufficiale il portiere Galeotti

La Salernitana ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Cesare Galeotti. L’estremo difensore, classe 2002, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club granata fino al 30 giugno 2028.
Reduce dall’esperienza al Trapani, Galeotti approda a Salerno a parametro zero e rappresenta il primo rinforzo per la porta in vista della nuova stagione. Nello scorso campionato ha collezionato 38 presenze con la formazione siciliana.
Con una nota ufficiale, la società ha accolto il nuovo acquisto: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere classe 2002 Cesare Galeotti. Il calciatore, lo scorso anno al Trapani, ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2028